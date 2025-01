Vacinas contra o câncer tornam tratamentos mais precisos e eficazes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O desenvolvimento de vacinas contra o câncer representam uma nova abordagem no combate à doença. Diferente das vacinas convencionais usadas na prevenção de infecções, as vacinas oncológicas têm um propósito terapêutico: tratar o câncer já diagnosticado por meio de um sistema altamente personalizado.

Baseadas na tecnologia de RNA mensageiro (mRNA), essas vacinas treinam o sistema imunológico para identificar e destruir células tumorais específicas, oferecendo novas perspectivas no enfrentamento de tipos de câncer agressivos e complexos.

O que são as vacinas oncológicas e como funcionam

As vacinas contra o câncer utilizam a análise genômica do tumor de cada paciente para criar uma fórmula individualizada. Essa abordagem permite que o sistema imunológico reconheça marcadores específicos das células malignas e as elimine.

"Essa alternativa contra o câncer tem caráter terapêutico, sendo projetada para tratar a doença já existente. Esse tipo de vacina oferece ao corpo humano uma maior capacidade de reconhecer e combater tumores específicos, representando uma nova era nos tratamentos oncológicos", explica o oncologista Breno Jeha Araújo, especialista em genômica clínica da Oncoclínicas.

A tecnologia de mRNA, que ganhou destaque durante a pandemia da Covid-19, agora desempenha um papel crucial no desenvolvimento das vacinas oncológicas. O mRNA fornece instruções genéticas para que o corpo produza proteínas específicas do tumor, desencadeando uma resposta imunológica direcionada.

Pesquisas em andamento

Estudos recentes têm demonstrado o potencial dessas vacinas. Uma pesquisa publicada em 2023 na Science Translational Medicine revelou resultados promissores no tratamento do glioblastoma, um tipo agressivo de câncer cerebral.

Outro exemplo é a vacina mRNA-4157, desenvolvida pela Moderna e Merck, que reduziu em quase 50% o risco de recorrência ou morte em pacientes com melanoma avançado, segundo dados apresentados no congresso ASCO 2024.

Além disso, a Rússia anunciou em dezembro de 2024 o desenvolvimento de uma vacina oncológica de mRNA que será distribuída gratuitamente à população a partir de 2025.

Segundo o governo russo, os testes pré-clínicos indicaram que o imunizante pode prevenir metástases e suprimir o crescimento de tumores, embora detalhes sobre os tipos de câncer ainda não tenham sido divulgados.

Desafios e perspectivas para o futuro

Apesar do otimismo, ainda há barreiras significativas para a ampla aplicação dessas vacinas. A produção personalizada para cada paciente torna o processo complexo e caro, dificultando sua escalabilidade.

“O avanço das vacinas oncológicas é um marco científico que pode transformar o tratamento do câncer. Contudo, esta nova fronteira do cuidado oncológico representa também um desafio para os sistemas de saúde em todo o mundo", explica o oncologista.

"Equilibrar o progresso tecnológico com estratégias que assegurem seu acesso global será essencial para que essa nova era da medicina personalizada beneficie a sociedade em geral, e não apenas uma parcela de pacientes economicamente privilegiados”, sintetiza.