Farmácia Popular chega a mais 31 novos municípios em Pernambuco; veja como ter acesso a medicamentos gratuitos

O Programa Farmácia Popular do Brasil, cujo objetivo é complementar a oferta de medicamentos por meio de parceria com farmácias da rede privada, foi ampliado em Pernambuco. Agora, o atendimento alcança 31 novos municípios do Estado, com o credenciamento de 53 farmácias.

Dessa forma, além das Unidades Básicas de Saúde e farmácias municipais, o cidadão pode obter medicações nas unidades credenciadas ao Farmácia Popular.

O programa disponibiliza medicamentos gratuitos para diabetes, asma, hipertensão, osteoporose, anticoncepção, dislipidemia (colesterol alto), rinite, doença de Parkinson e glaucoma. Também é ofertada medicação de forma subsidiada para o tratamento da diabetes associada a doença cardiovascular, além de fraldas geriátricas para incontinência urinária.

Nesses casos, o Ministério da Saúde paga parte do valor dos produtos (até 90% do preço de referência tabelado), e o cidadão paga o restante, de acordo com o valor praticado pela farmácia.

Confira a lista dos novos municípios pernambucanos com credenciamentos de novas farmácias e drogarias

Buenos Aires Cachoeirinha

Calçado Calumbi

Camutanga

Carnaubeira da Penha

Casinhas

Chã de Alegria

Cortês

Granito

Ibimirim

Iguaracy

Ipubi

Itacuruba

Itapetim

Jucati

Lagoa do Carro

Mirandiba

Moreilândia

Palmeirina

Quixaba

Santa Cruz

Santa Maria do Cambucá

São José da Coroa Grande

São Vicente Ferrer

Serrita

Tacaratu

Tamandaré

Verdejante

Vertente do Lério

Xexéu

Em todo o Brasil

O credenciamento de novas farmácias e drogarias foi aberto em 811 cidades de todas as regiões do Brasil, com prioridade para os municípios em situação de vulnerabilidade social.

Desse total, 444 cidades brasileiras já foram beneficiadas com o credenciamento de farmácias ao programa. Dessas, 94% estão nas regiões Norte e Nordeste, o que possibilita a redução de desigualdades regionais.

"Quando começamos o trabalho, o programa estava quase morrendo. As farmácias existentes não tinham sequer um processo de recredenciamento, mas, com muito esforço, conseguimos revitalizá-lo", diz o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde, Carlos Gadelha.

"Hoje, com investimento do governo federal e ampliação da lista de medicamentos gratuitos, o programa agora inclui anticoncepcionais, absorventes e medicamentos para osteoporose."

Ele acrescenta que os 55 milhões de brasileiros que são beneficiários do Bolsa Família têm acesso a todos os itens (medicamentos e fraldas disponíveis) sem custo. Para retirar, basta ir até uma farmácia credenciada e apresentar a receita médica, documento de identidade e CPF. O reconhecimento do vínculo do beneficiário com o Bolsa Família é feito automaticamente pelo sistema. Ou seja, não é necessário fazer cadastro prévio.

Presente em 86% das cidades brasileiras, o equivalente a 4,8 mil municípios, o Farmácia Popular conta com mais de 31 mil estabelecimentos credenciados em todo o País e tem capacidade para atender 97% da população brasileira. A expectativa do Ministério da Saúde é universalizar o programa, com cobertura de 93% do território nacional.

Como o cidadão pode ter acesso ao Farmácia Popular do Brasil

Medicamentos e/ou fraldas geriátricas

Para a obtenção dos medicamentos e/ou fraldas geriátricas pelo Programa Farmácia Popular do Brasil, o paciente deve comparecer a um estabelecimento credenciado, identificado pela logomarca do Programa Farmácia Popular do Brasil, e apresentar os seguintes documentos:

Medicamentos

Documento oficial com foto e número do CPF ou documento de identidade em que conste o número do CPF;



Receita médica dentro do prazo de validade, tanto do SUS quanto de serviços particulares.



Fraldas geriátricas



Para a obtenção de fraldas geriátricas para incontinência, o paciente deverá ter idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou ser pessoa com deficiência, e deverá apresentar prescrição, laudo ou atestado médico que indique a necessidade do uso de fralda geriátrica, no qual conste, na hipótese de paciente com deficiência, a respectiva Classificação Internacional de Doenças (CID).