Nutricionista dá dicas sobre como montar lancheira saudável para crianças

Com o fim das férias e o retorno às aulas, surge o desafio de preparar a lancheira ideal para as crianças. Um cardápio bem elaborado vai garantir a energia necessária para enfrentar o dia a dia escolar com mais disposição. Além disso, crianças de até cinco anos, que estão desenvolvendo seus hábitos alimentares, precisam de uma alimentação variada, incluindo frutas e legumes, aumentando as chances de desenvolver um adulto com peferência por alimentos saudáveis.

Lache saudável

Boas escolhas também são fundamentais para prevenir problemas de saúde em longo prazo, por isso é importante evitar alimentos ultraprocessados e ricos em açúcar, reduzindo as chances de desenvolver complicações crônicas, como diabetes e hipertensão.

“Escolha opções com composição simples, de fácil identificação, alto teor de fibras e baixo teor de sódio. Esses cuidados ajudam a garantir escolhas mais nutritivas e alinhadas a uma alimentação equilibrada”, afirma Layla Wynny, nutricionista da Hapvida .

De acordo com a especialista, em uma alimentação diversa e colorida, é importante incluir uma fonte de carboidrato, como pães, bolinhos caseiros ou sanduíches; uma fonte de proteína, como queijos, ovos de codorna, iogurtes ou patês de frango; além de uma fruta, que pode ser consumida in natura, em vitaminas ou sucos naturais.

Além disso, uma hidratação adequada é fundamental, deve incluir opções como água, água de coco e sucos naturais. Enquanto isso, refrigerantes e sucos de caixinha, ricos em açúcar e aditivos, devem ser evitados.

É importante lembrar que as necessidades nutricionais são individuais e variam de acordo com o nível de atividade física, por isso, é importante que o cardápio receba a avaliação de um nutricionista. Vale ressaltar que se a criança for muito ativa, ela também precisará de uma maior ingestão alimentar e de nutrientes.

Alimentação saudável e divertida

Pequenas adaptações, como servir alimentos em formatos divertidos ou organizar lancheiras coloridas, ajudam na aceitação de conteúdos saudáveis. Para os pais que enfrentam a correria do dia a dia, uma opção é separar um dia da semana para preparar os itens da lancheira, cortando as frutinhas, preparando bolos e patês saudáveis.