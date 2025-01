Surto de norovírus: cruzeiro MSC Grandiosa tem 127 passageiros infectados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O cruzeiro MSC Grandiosa partiu de Santos no dia 11 de janeiro com mais de 6 mil passageiros e atracou no dia 18. Durante o percurso, passageiros relataram diarreia ao centro médico do cruzeiro.

Após testes realizados pela equipe de saúde, foi dectado o nanovírus, que pode causar a Doença Diarreica Aguda (DDA). O vírus, conhecido por sua alta capacidade de contágio, gerou sintomas gastrointestinais como diarreia, náuseas e vômitos.

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), os casos foram confirmados no penúltimo dia do cruzeiro, quando medidas de isolamento e reforço na sanitização foram implementadas pela tripulação. As informações só foram confirmadas nesta quinta-feira (23).

O que é o norovírus e como ele se espalha?

A transmissão do vírus ocorre principalmente por contato com superfícies contaminadas, entre pessoas infectadas ou pelo consumo de alimentos ou água contaminados.

O norovírus foi responsável por surto no início do ano no litoral de São Paulo.

Os sintomas, que incluem diarreia, náusea, vômitos e desconforto abdominal, costumam surgir rapidamente, de 12 a 48 horas após o contato com o vírus.

Apesar de os casos serem geralmente leves, a doença pode causar complicações em pessoas mais vulneráveis, como idosos e crianças.

A Anvisa destacou que ações de vigilância epidemiológica previstas no Guia Sanitário para Navios de Cruzeiro foram aplicadas, como o isolamento dos passageiros infectados e o reforço das orientações de higiene pessoal.

O que disse a MSC Cruzeiros?

A MSC Cruzeiros afirmou, em nota, que a tripulação do navio tomou precauções assim que os casos foram identificados.

Segundo a empresa, o surto foi gerido com base em protocolos já previstos para essas situações, para que o navio retornasse ao Porto de Santos na data planejada.

"Estamos monitorando de perto os relatos de casos entre os hóspedes, e intensificamos os procedimentos de limpeza e sanitização em todo o navio. Todos os hóspedes foram orientados a lavar as mãos com frequência e entrar em contato com o Centro Médico no caso de apresentarem quaisquer sintomas gastrointestinais", diz o comunicado.

Embarcação foi inspecionada por equipe da Secretaria de Saúde

A Prefeitura de Santos informou que, atendendo à solicitação da Anvisa, a embarcação, que estava atracada no Porto de Santos, foi inspecionada, e amostras foram coletadas de cinco tripulantes com suspeita de infecção por norovírus.

Além disso, também foram coletadas amostras de água e alimentos a bordo, posteriormente encaminhadas ao Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, para análise laboratorial.

Segundo a prefeitura, não há previsão para os resultados, mas informou que os tripulantes estão em estado geral estável e recebendo cuidados da equipe médica da MSC.