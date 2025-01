Prática de tênis em alta: esporte exige cuidados para evitar lesões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A prática de tênis tem se popularizado cada vez mais no Brasil, seja em clubes, academias, condomínios e quadras particulares com ou sem chão de areia. Apesar dos benefícios da atividade, a falta de preparo físico e treinos exagerados podem causar lesões severas, principalmente nos cotovelos, ombros e pés.

Diante desse cenário, uma pesquisa traz dados relacionados ao beach tennis (ou tênis de praia). Um estudo da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, publicado em julho de 2024 na Revista Brasileira de Ortopedia, revelou que 48,8% dos praticantes de beach tennis já sofreram algum tipo de lesão.

O estudo também apontou que a maioria dos jogadores (44,4%) era iniciante, enquanto menos de 10% possuíam perfil de atleta profissional. Entre as articulações mais exigidas no esporte, o joelho lidera em número de lesões.

Jogar na areia fofa, característica do beach tennis, aumenta o esforço físico e pode representar um risco adicional.

"A instabilidade da areia é um dos principais agravantes. Quando o atleta pisa, o pé afunda, o que gera desníveis no solo. Esses desníveis, somados aos movimentos rápidos, aumentam as chances de uma pisada errada, que pode levar a entorses ou outras lesões no joelho", explica o fisioterapeuta Thiago Fukuda, diretor clínico do Instituto Trata, empresa do Grupo Velas.

Se considerarmos todas as modalidades do tênis, as lesões no cotovelo também são frequentes, devido às exigências físicas do esporte, como o movimento repetitivo de golpes, os impactos nas articulações e o esforço constante em grandes intensidades. É o que explica o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo (SBCOC), Marcelo Costa de Oliveira Campos.

"O cotovelo sofre com lesões como a epicondilite lateral, também conhecida como 'cotovelo de tenista'. A condição é caracterizada pela inflamação dos tendões que se fixam no epicôndilo lateral do úmero, que é a parte externa do cotovelo", diz.

O ortopedista Marcelo Costa de Oliveira Campos ainda destaca que a principal causa é o esforço repetido de flexão e extensão do cotovelo, como ocorre durante os golpes de forehand e backhand.

O principal sintoma é dor intensa e constante na parte externa do cotovelo, que pode irradiar para o antebraço.

"A sensação de fraqueza ao tentar realizar atividades que envolvem o uso do braço, como apertar a mão ou levantar objetos, também é comum. Além disso, a região ao redor do epicôndilo lateral fica sensível ao toque, e o movimento do cotovelo pode ser limitado devido à dor", frisa o presidente da SBCOC.

O médico lembra que o 'cotovelo de tenista' é uma lesão comum, mas tratável. Com as abordagens corretas, os atletas podem retornar ao esporte sem comprometer a saúde a longo prazo.

O que é necessário para começar a jogar tênis?

Além de trabalhar diversos grupos musculares, por ajudar a tonificar e fortalecer o corpo de maneira equilibrada, o tênis auxilia na melhora da flexibilidade e da coordenação motora. A prática promove maior agilidade e equilíbrio, além de reduzir os níveis de estresse, melhorar o humor e aumentar a sensação de bem-estar.

O exercício físico libera endorfina, o hormônio da felicidade. A execução, porém, precisa ser feita com cuidado, para evitar lesões.



"Primeiro, é importante aprender a forma correta de executar os golpes, principalmente o backhand e o saque, para evitar sobrecarregar as articulações. Movimentos bruscos e excessivamente fortes podem forçar o cotovelo e o ombro, o que causa problemas", diz Marcelo Costa de Oliveira Campos.



A escolha do equipamento adequado, como uma raquete com peso e tensão de cordas ajustados ao estilo de jogo, também é importante para minimizar o impacto nas articulações.



Outro ponto importante é fazer um aquecimento antes de cada treino, para preparar os músculos e articulações para o esforço físico. "E mais um ponto fundamental: deve-se respeitar os limites do corpo. Não se deve exagerar nos treinos logo no início, a fim de permitir tempo para recuperação e evitar o risco de lesões por sobrecarga", acrescenta.