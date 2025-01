Volta às aulas: é hora de revisar a caderneta de vacinação das crianças para o retorno escolar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Durante as férias, é importante que os pais revisem a caderneta de vacinação das crianças. Esse período é ideal para atualizar as doses e garantir que os pequenos estejam protegidos ao voltar às aulas, onde o contato com colegas pode aumentar o risco de transmissão de doenças.

A imunização contra doenças como gripe, varicela, rubéola e meningite meningocócica é fundamental para a saúde infantil.

De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2023 e 2024, foram registrados 41.712 casos de meningite no Brasil, com 24.802 confirmações. A vacinação é uma medida eficaz para prevenir quadros graves, reduzir custos com internações e criar barreiras que impedem a disseminação de vírus e bactérias.

“A vacinação infantil é essencial para combater a propagação de doenças. Essa técnica cria barreiras de proteção para impedir que males como vírus, bactérias e germes se disseminem, além de evitar quadros graves. Essa forma de proteção é segura e eficaz. Contudo, ajudam a diminuir custos com tratamentos médicos e internações também”, comenta o médico Fábio Argenta, sócio-fundador e diretor médico da Saúde Livre Vacinas.

Papel das escolas

Além das famílias, as escolas desempenham um papel essencial no fortalecimento das campanhas de vacinação.

Instituições podem promover palestras com profissionais de saúde, exibir cartazes educativos e distribuir materiais informativos sobre a importância da imunização. Assim, o ambiente escolar se torna um aliado estratégico na promoção da saúde coletiva e na conscientização sobre a prevenção de doenças.