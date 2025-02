Dia Mundial do Câncer: 704 mil novos casos da doença são previstos para 2025 no Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Estimativa do Inca aponta aumento dos casos de câncer no País, com destaque para pele, mama, próstata, colorretal, pulmão e de estômago

A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer estimou 35 milhões de novos casos de câncer são estimados até 2050 no mundo.

Esta terça-feira (4) é marcada pelo Dia Mundial do Câncer, uma iniciativa global da União Internacional para o Controle do Câncer (UICC), com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS), que propõe ações de conscientização sobre a doença.

Os casos de câncer estão aumentando?

Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) revelam que são esperados 704 mil casos novos de câncer, para cada ano, no triênio de 2023 até 2025.

As regiões Sul e Sudeste devem concentrar aproximadamente 70% dos novos casos.

Confira os tipos de câncer mais comuns no País:

Pele não melanoma: 31,3% dos casos

Mama feminina: 10,5%

Próstata: 10,2%

Colorretal: 6,5%



Pulmão: 4,6%



Estômago: 3,1%

Estilo de vida

Em entrevista ao videocast Saúde e Bem-Estar, do JC, o oncologista clínico Heberton Medeiros destaca que o aumento dos casos de tumores malignos está frequentemente ligado ao estilo de vida da população.

"Hoje se come muito ultraprocessados e menos comida natural. A vida é cada vez mais estressada, sem qualidade de sono, sem atividade física. É multifatorial esse aumento", exemplifica.

A falta de atividade física, a má alimentação e a alta produção de cortisol (hormônio ligado ao estresse) estão associadas a uma série de condições crônicas que favorecem o aparecimento da doença.

Jovens estão tendo mais câncer

Também em entrevista ao videocast Saúde e Bem-Estar, o cirurgião oncológico Mário Rino explica que o acesso a exames de rastreio, como a colonoscopia, usada para identificar possíveis tumores colorretais, tem facilitado os diagnósticos.

No entanto, os maus hábitos citados são realidade inclusive para as crianças - que, ao crescerem, têm muito mais chance de desenvolver tumores do que gerações anteriores, que eram mais saudáveis.

O médico alerta para a popularidade dos cigarros eletrônicos, conhecidos por atrair o público jovem. "A discussão não chega ao nível que merece diante da toxicidade que possui e que vai levar essa geração a ter um prejuízo muito grande", destaca.

Mortalidade

Mais de 230 mil mortes por câncer foram registradas em 2021, quando houve a última atualização de dados do Inca.

Para as mulheres, o câncer de mama é o mais mortal, sendo a causa de 18.139 óbitos, seguido pelo de traqueia, brônquios e pulmões, com 12.977, de colorretal, com 10.5989 e colo do útero, com 6.606.

Enquanto nos homens, os tumores mais comuns são o de próstata, que causou 16.300 óbitos, também o de traqueia, brônquios e pulmões, com 15.987, cólon e reto, com 10.662 e estômago com 9.007.

Metástase

Um tumor maligno possui quatro estágios:

Estágio I: tumor localizado em um único tecido, geralmente com boas chances de cura.



tumor localizado em um único tecido, geralmente com boas chances de cura. Estágio II: câncer localizado, sem espalhamento para tecidos próximos.



câncer localizado, sem espalhamento para tecidos próximos. Estágio III: tumor maior, pode se espalhar para áreas próximas como pele ou músculos, com possível metástase local.



tumor maior, pode se espalhar para áreas próximas como pele ou músculos, com possível metástase local. Estágio IV: tumor com metástase a distância , atingindo outras partes do corpo. O tratamento ainda é possível, mas as chances de cura são menores.

A metástase é uma das principais causas de complicações graves e dificuldades no tratamento. "Todo e qualquer câncer pode metastizar", alerta o oncologista clínico, Heberton Medeiros.

As opções de tratamento para metástases incluem terapias mais agressivas, como a quimioterapia e a imunoterapia, mas essas opções podem ser limitadas dependendo do tipo de câncer e da extensão da disseminação.

"Quanto mais agressiva a célula inicial do tumor, maior o risco de causar metástase", completa o médico. Segundo ele, alguns cânceres como o de pâncreas, pulmão e não melanoma são mais propensos ao espalhamento.

Como prevenir o câncer?

Embora não seja possível prever com precisão quem desenvolverá câncer, adotar hábitos saudáveis e realizar rastreios regulares podem aumentar significativamente as chances de diagnóstico precoce e prevenção.

Manter uma alimentação equilibrada;

Praticar exercícios físicos regularmente;

Evitar o consumo de tabaco e álcool.

São algumas medidas para reduzir o risco de muitos tipos de câncer.

Para aqueles com histórico familiar da doença, o monitoramento precoce de casos, como o de mama, próstata e cólon, por exemplo, pode permitir a detecção em estágios iniciais, quando as opções de tratamento são mais eficazes.

Assista ao episódio do videocast Saúde e Bem-Estar, do JC, sobre o assunto: