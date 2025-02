Casos de câncer estão aumentando? Saiba como prevenir a doença 

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Especialistas alertam que o aumento no número de casos de câncer está frequentemente ligado a hábitos nocivos do dia a dia do paciente

Nos últimos anos, os casos de câncer no Brasil têm mostrado uma tendência crescente, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima que, entre 2023 e 2025, cerca de 704 mil novos casos serão diagnosticados anualmente.

O câncer é uma doença complexa, com diversos tipos e causas possíveis, desde herença genética, a avanço da idade. No Brasil, os mais comuns são:

Pele não melanoma: responsável por 31,3% dos casos



Mama feminina: 10,5% dos casos



Próstata: 10,2% dos casos



Colorretal: 6,5% dos casos



Pulmão: 4,6% dos casos



Estômago: 3,1% dos casos



A prevalência de certos tipos de câncer varia de acordo com a região do país, com as regiões Sul e Sudeste concentrando aproximadamente 70% dos novos diagnósticos. ]

Dia 04 de fevereiro é o Dia Muncial do Câncer, e para combater o surgimento de tumores, é necessário tomar algumas atitudes no dia a dia.

Estilo de vida

Apesar das causas da doença serem múltiplas, o oncologista clínico Heberton Medeiros, em entrevista ao videocast Saúde e Bem-Estar, do JC, ressalta que o aumento do número de casos de câncer está frequentemente relacionado ao estilo de vida da população.

“Hoje se come muito ultraprocessados e menos comida natural. A vida é cada vez mais estressada, sem qualidade de sono, sem atividade física. É multifatorial esse aumento”, explica.

De acordo com Medeiros, a combinação de uma dieta pobre em alimentos naturais, o estresse excessivo e a falta de atividades físicas contribui para o surgimento de várias condições crônicas, as quais favorecem o desenvolvimento de cânceres.

O que fazer?

O Inca alerta que cerca de 30% dos casos de câncer podem ser evitados.

Em casos de histórico familiar, o paciente deve procurar o médico especialista e realizar os exames de rastreio periodicamente, especialmente durante os check-ups anuais.

O cirurgião oncológico Mário Rino, também entrevistado no videocast Saúde e Bem-Estar, explica que o acesso ao exames tem facilitado a detecção precoce de diversos tipos de câncer.

A colonoscopia, por exemplo, tem sido fundamental para identificar tumores colorretais antes que se tornem mais difíceis de tratar.

Enquanto o exame de colpocitologia oncótica, conhecido como "preventivo", é fundamental para investigar possíveis casos de câncer do colo do útero, que causa mais de 6 mil motes anuais.

Hábitos

Implementar hábitos saudáveis pode reduzir significativamente os riscos de desenvolver tumores.

Manter o peso corporal saudável;



Diminuir o consumo de bebidas alcoólicas;



Evitar a ingestão de ultraprocessados;



Praticar atividades físicas regularmente.

Assista ao videocast Saúde e Bem-Estar, do JC, sobre o assunto: