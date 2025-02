Um em cada três transtornos psiquiátricos em adolescentes brasileiros pode ter origem na infância, diz estudo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), em parceria com a Universidade de Bath, no Reino Unido, revelou uma forte ligação entre traumas na infância e o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos na adolescência.

Publicada na revista The Lancet Global Health, a pesquisa Associações entre traumas infantis e transtornos psiquiátricos em adolescentes no Brasil: um estudo longitudinal de coorte de nascimentos de base populacional analisou dados de mais de 4 mil jovens brasileiros e identificou que mais de 80% deles vivenciaram ao menos um evento traumático até os 18 anos.



Os resultados indicam que o risco de desenvolver transtornos mentais, como ansiedade, depressão e transtornos de conduta, aumenta conforme a exposição a diferentes tipos de traumas.

Estima-se que 30,6% dos diagnósticos aos 18 anos estejam relacionados a experiências traumáticas na infância. Entre os eventos analisados, estão acidentes graves, desastres naturais, violência doméstica, abuso físico e sexual, além da perda de um dos pais.



O trabalho foi conduzido pela professora doutora Alicia Matijasevich, da Faculdade de Medicina da USP, e pela professora doutora Sarah Halligan, da Universidade de Bath, com a colaboração da estudante de doutorado Megan Bailey, primeira autora do estudo.

A pesquisa contou ainda com a participação de pesquisadores brasileiros e britânicos.



"Os traumas na infância e adolescência têm um impacto significativo na saúde mental. Nossos achados ressaltam a importância de estratégias de prevenção e intervenção precoce para mitigar os efeitos desses eventos ao longo da vida adulta", afirma Alicia Matijasevich, professora associada do Departamento de Medicina Preventiva da FMUSP e coautora do artigo.



A pesquisa também destaca que, embora existam estudos sobre o impacto de traumas infantis em países de alta renda, há uma escassez de evidências em países de baixa e média renda. Neles, a prevalência de adversidades na infância é maior, e os serviços de saúde mental são mais limitados.



"A exposição à violência e a outros eventos adversos é um fator de risco crucial para o desenvolvimento de transtornos mentais. Isso reforça a urgência de investir em políticas públicas voltadas à prevenção e ao apoio psicológico para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade", ressalta Megan Bailey.



A pesquisa analisou a base de dados da Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2004, um estudo que acompanha um grande grupo de pessoas e avalia os efeitos dos fatores de risco sobre a saúde.

Realizada no município de Pelotas, no Rio Grande do Sul, a pesquisa foi financiada por instituições brasileiras e internacionais, como o CNPq, a FAPESP, a UK Research and Innovation (UKRI) e a Universidade de Bath.