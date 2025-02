Dengue dispara em Pernambuco com aumento de 90% em 7 dias; 3 mortes são investigadas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Além do aumento expressivo da dengue, o Estado confirmou dois casos graves da doença e investiga três mortes nas cinco primeiras semanas de 2025

Os casos confirmados de dengue em Pernambuco cresceram 90% em apenas sete dias, segundo dados do boletim epidemiológico de arboviroses divulgado, nesta quarta-feira (5), pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE). Os casos prováveis (confirmados + investigação) também continuam em ascensão: aumentaram 45% no mesmo período.

Além do aumento expressivo, o Estado confirmou dois casos graves da doença e investiga três mortes para arboviroses.

Ao todo, em 2025, foram registrados 1.354 casos prováveis de dengue até a quinta semana epidemiológica, que terminou no último sábado (1º/2). Até a quarta semana, o Estado tinha 932 notificações de pessoas que adoeceram com sintomas sugestivos de dengue. Ao comparar as duas semanas, o incremento foi de 45%.

Já em relação aos confirmados, já são 108 pessoas com diagnóstico da doença; na semana anterior, eram 57 (ou seja, aumento de 90%).

De acordo com o balanço da SES-PE, o volume atual de casos prováveis é 166% maior do que o registrado no mesmo período de 2024.

Sorotipo 3 da dengue

A vigilância constante e a adoção de medidas preventivas são essenciais para controlar a disseminação da doença e minimizar os riscos associados aos seus diferentes sorotipos, especialmente o sorotipo 3 da dengue.

Em janeiro, a SES-PE lançou o plano de enfrentamento das arboviroses no Estado para os anos de 2025 e 2026. Segundo as estratégias, em períodos de epidemia, serão ampliados leitos em hospitais para o atendimento de casos graves, com regulação centralizada pela SES-PE.

Ainda de acordo com o plano, em períodos de epidemia, a confirmação da maioria dos casos de dengue e demais arboviroses pode ser feita pelo critério clínico-epidemiológico. A coleta de amostras, no entanto, é prioritária para casos graves, óbitos, gestantes, crianças e idosos, a fim de se fazer confirmação laboratorial.

"O Plano de Enfrentamento às Arboviroses é um documento fundamental para organizar a rede e as equipes para a sazonalidade deste grupo de doenças. Ele traz, além de uma análise crítica do cenário epidemiológico, organização das fases de resposta e as respostas em si por setores", diz o diretor-geral de Vigilância Ambiental da SES-PE, Eduardo Bezerra.

"O plano está construído para os anos de 2025 e 2026. Ele pode ser atualizado ao longo que novas orientações ou novos fatos estejam em vigor."

Medidas de prevenção

Diante da circulação dos quatro sorotipos da dengue, é fundamental intensificar as medidas de prevenção, especialmente no controle ao mosquito transmissor, o Aedes aegypti.

Eliminar focos de água parada, utilizar repelentes e instalar telas de proteção são algumas das ações recomendadas.

Outras medidas como usar roupas que cubram o corpo ajudam a reduzir o risco de infecção.

Em caso de suspeita de dengue, é essencial procurar atendimento em unidades de saúde para diagnóstico e tratamento adequados.

Deve-se ainda evitar a automedicação, especialmente com anti-inflamatórios, que podem agravar o quadro. Diante de qualquer sinal de mal-estar, é fundamental ir a unidade de saúde.

Dengue, muito além da febre

É importante estarmos atentos aos sintomas da dengue e procurarmos assistência médica imediata em caso de suspeita, especialmente se houver sinais de alarme, como dor abdominal intensa, vômitos persistentes e sangramentos.

Sintomas iniciais e evolução da doença

Após um período de incubação que varia de 2 a 10 dias, os primeiros sintomas da dengue geralmente incluem:

Febre alta (acima de 38,5°C);



Dor de cabeça intensa;



Dores musculares e articulares intensas;



Mal-estar generalizado;



Dor muscular/dor nas articulações;



Náuseas e vômitos;



Manchas vermelhas no corpo.



Esses sintomas podem durar de 2 a 7 dias. Em muitos casos, após esse período, o paciente começa a se recuperar gradualmente.

No entanto, é crucial estar atento aos sinais de alarme que podem indicar a progressão para uma forma mais grave da doença.

Dengue com sinais de alarme

A dengue pode evoluir para formas mais severas, com apresentação de sinais de alarme como:

Dor abdominal intensa e contínua;

Vômitos persistentes;

Acúmulo de líquidos (ascite, derrame pleural, derrame pericárdico);

Hipotensão postural (tontura ao levantar) e/ou desmaios;

Letargia e/ou irritabilidade;

Aumento do tamanho do fígado;

Sangramento de mucosas;

Aumento progressivo do hematócrito (concentração de células vermelhas no sangue).

A presença desses sinais requer atenção médica imediata, pois podem preceder a dengue grave, caracterizada por choque, hemorragias e comprometimento grave de órgãos vitais.

Comprometimento da dengue em órgãos e sistemas

A dengue pode afetar diversos órgãos e sistemas do corpo. Assim, a doença é capaz de levar a complicações como:

Desidratação grave: devido à febre alta e vômitos, podendo causar fraqueza, boca seca e diminuição da urina;

devido à febre alta e vômitos, podendo causar fraqueza, boca seca e diminuição da urina; Problemas hepáticos: como hepatite e insuficiência hepática aguda, manifestando-se por dor abdominal, icterícia (pele e olhos amarelados) e aumento do fígado;

como hepatite e insuficiência hepática aguda, manifestando-se por dor abdominal, icterícia (pele e olhos amarelados) e aumento do fígado; Complicações neurológicas: incluindo encefalite, meningite e síndrome de Guillain-Barré, com sintomas como confusão mental, convulsões e paralisias;

incluindo encefalite, meningite e síndrome de Guillain-Barré, com sintomas como confusão mental, convulsões e paralisias; Alterações cardíacas: como miocardite (inflamação do músculo cardíaco), resultando em dor no peito, falta de ar e arritmias;

como miocardite (inflamação do músculo cardíaco), resultando em dor no peito, falta de ar e arritmias; Problemas respiratórios: como derrame pleural (acúmulo de líquido nos pulmões), levando a dificuldade respiratória e dor torácica;

como derrame pleural (acúmulo de líquido nos pulmões), levando a dificuldade respiratória e dor torácica; Comprometimento renal: insuficiência renal aguda, evidenciada por redução da produção de urina e inchaço corporal.

Por que o sorotipo 3 é o que mais preocupa?

O DENV-3 (sorotipo 3) é considerado um dos mais virulentos do vírus da dengue - ou seja, tem maior potencial de causar formas graves da doença.

Estudos indicam que, após a segunda infecção por qualquer sorotipo, há uma predisposição para quadros mais graves, independentemente da sequência dos sorotipos envolvidos.

No entanto, os sorotipos 2 e 3 são frequentemente associados a manifestações mais severas.

A introdução de um novo sorotipo em uma população previamente exposta a outros tipos pode levar a epidemias significativas.

No Brasil, por exemplo, o aumento da incidência da doença entre 2000 e 2002 foi associado à introdução do DENV-3, o que elevou o risco de epidemias de dengue, com um grande volume de casos graves da doença.