Como se proteger do calor extremo? 7 dicas para enfrentar a onda de calor que se aproxima

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

El Niño intensifica calor no Brasil nesta semana; confira 7 orientações para se proteger e enfrentar as altas temperaturas com saúde

Com a onda de calor que se aproxima em várias regiões do Brasil, especialmente no Sudeste e Nordeste, os riscos à saúde causados pelo calor extremo se tornam uma preocupação.

Segundo climatologistas, o fenômeno El Niño atingirá seu pico em dezembro, intensificando o calor, a seca na Amazônia e as chuvas no Sul do país.

Para ajudar a enfrentar esse cenário, o clínico geral Thiago Piccirillo, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, compartilha sete dicas importantes para se proteger das altas temperaturas.

1. Hidrate-se constantemente

A hidratação é fundamental durante os dias quentes, pois o corpo perde mais líquido.

"Beba água regularmente, em média de oito a dez copos por dia. Em períodos de calor intenso ou durante atividades físicas, essa quantidade deve aumentar. A cada 15 ou 20 minutos de exercício, consuma cerca de 150-250 ml de água", recomenda Piccirillo.

2. Priorize ambientes frescos

Busque ficar em locais bem ventilados. "Abrir janelas para permitir a circulação de ar é uma boa alternativa. O uso de ar condicionado e ventiladores também é recomendado para dissipar o calor", explica o médico.

3. Evite a exposição ao sol

Evite ficar ao sol por longos períodos, principalmente entre 10h e 16h, quando os raios ultravioletas são mais intensos.

"Se precisar se expor ao sol, use protetor solar, boné ou chapéu para evitar queimaduras e outros danos à pele", orienta.

4. Use roupas leves e claras

Opte por roupas claras e leves, que ajudam a refletir o calor. "Roupas escuras retêm mais calor, o que pode aumentar o desconforto em dias quentes", destaca Piccirillo.

5. Reduza atividades físicas intensas

Evite exercícios físicos extenuantes em horários de calor extremo. "Atividades muito intensas podem causar hipotensão, tontura e até desmaios. Prefira se exercitar no início da manhã ou à noite, quando as temperaturas estão mais amenas", orienta.

6. Escolha alimentos leves e refrescantes

Dê preferência a alimentos leves e hidratantes, como frutas e saladas. "Refeições pesadas, como feijoada, devem ser consumidas com moderação para evitar mal-estar", recomenda o clínico geral.

7. Monitore a saúde e fique atento às previsões

Pessoas com condições de saúde frágeis, como idosos, devem redobrar os cuidados para evitar desidratação. "Fique atento às notícias sobre a previsão do tempo e tome medidas preventivas para se proteger", finaliza Piccirillo.