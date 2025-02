Pernambuco terá centro integrado de saúde e ações voltadas à proteção das mulheres no Carnaval

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com R$ 54,4 milhões investidos no carnaval, Pernambuco dá início as festividades nesta sexta-feira (21). A Secretaria da Saúde falou sobre as estratégias adotadas pelo estado no período festivo.

Para o Galo da Madrugada, a Secretaria Estadual de Saúde vai distribuir 72 mil preservativos externos (masculino) e 800 preservativos internos (feminino) e 32 mil sachês de gel lubrificante.

Para os demais focos de folia espalhados em rodos os municípios pernambucanos, serão disponibilizados mais de 3,4 milhões de preservativos (masculino e feminino) e mais de 190 mil sachês de gel lubrificante, por meio das Gerências Regionais de Saúde (Geres).

Centro Integrado de Operações de Saúde

Em coletiva, a Secretária de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti, explicou o Centro Integrado de Operações de Saúde (Ciocs), na manhã desta sexta-feira (21), na abertura do Carnaval do Estado.

O centro atua em regime de plantão a partir de coletas de informações em tempo real.

"Vai funcionar na secretaria de saúde e de forma também descentralizada ao longo de todo o estado. Que faz uma vigilância de todas as ações que são da saúde com relação à vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, o aparecimento de surtos, para que possam ter ações precoces, no sentido de intervir, pra prevenir, e tratar quando necessário".

Ações específicas serão executadas nos locais com maior fluxo de pessoas, como na | Geres (Recife e Olinda), II Geres (Nazaré da Mata), IV Geres (Pesqueira e Bezerros), XI Geres (Triunfo) e na V Geres, na região de Garanhuns, onde ocorrem outras festividades e eventos culturais paralelamente ao Carnaval.

Vigilância sanitária

Entre as ações da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa) estão a intensificação do monitoramento, fiscalização e ações de orientação para garantir a segurança sanitária no Carnaval.

O órgão acompanhará de perto as atividades das Vigilâncias Sanitárias Municipais. A Apevisa realizará inspeções em bares, restaurantes e demais locais de grande circulação para garantir o cumprimento das normas sanitárias.

Apoio à mulher

Zilda ainda falou sobre as ações em relação ao Apoia a Mulher Wilda Lessa, que continuará acontecendo no Hospital Agamenon Magalhães durante todo período de Carnaval.

A equipe disciplinar conta com assistentes sociais, médicos, enfermeiros e psicologo, oferecendo suporte integral a adolescentes a partir dos 12 anos e mulheres e pessoas com útero, que tenham sofrido violências, especialmente sexual.

“A gente está aqui pronto para atentar, mas espera que ninguém precise” disse a secretária.