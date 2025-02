Carnaval para pessoas neurodivergentes: ações são necessárias para tornar a festa acessível

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Carnaval é um dos eventos mais aguardados do ano, especialmente em Pernambuco, onde as prévias começam bem antes de março.

No entanto, para pessoas neurodivergentes — como aquelas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Opositivo-Desafiador (TOD) —, a folia pode representar um desafio.

A exposição prolongada a sons altos, multidões e estímulos visuais intensos pode gerar desconforto e até crises de ansiedade, mas com alguns cuidados é possível que todos aproveitem a festa.

Neste ano, o Galo da Madrugada, principal bloco do carnaval pernambucano e maior bloco do mundo vai homenagear pessoas com TEA na alegoria do galo gigante, além de ter Ala da Acessibilidade que acompanha o primeiro trio elétrico.

“A antecipação é uma das chaves para evitar desconfortos e crises. Pais e cuidadores podem ajudar nisso, ao criar roteiros visuais, explicando o que esperar da experiência e preparando estratégias para momentos de sobrecarga”, explica Paula Chaves, psicóloga da Clínica Mundos, especializada no atendimento a neurodivergentes.

Super exposição a estímulos pode gerar desconforto

Os desfiles e blocos de rua reúnem grandes multidões e contam com elementos característicos, como orquestras de frevo, batuques de maracatu e uma grande variedade de fantasias e adereços.

Para neurodivergentes, esse ambiente pode causar sobrecarga sensorial, tornando a experiência exaustiva. Por isso, a escolha de blocos menores e menos movimentados é uma alternativa para evitar esse tipo de situação.

Roupas e acessórios podem influenciar na experiência

Tecidos sintéticos, maquiagens pesadas e acessórios apertados podem causar incômodo. Testar previamente os materiais e priorizar roupas confortáveis são medidas que ajudam a evitar frustrações.

Elementos visuais, como brilho excessivo e cores vibrantes, também podem ser gatilhos sensoriais. “Se a pessoa é sensível a estímulos visuais, óculos com lentes escuras podem ajudar a reduzir a exposição e tornar a experiência mais agradável”, recomenda a psicóloga.

Plano de saída rápida pode ajudar em momentos de sobrecarga

Para evitar desconfortos, especialistas recomendam a criação de um plano de saída rápida e a definição de um local seguro para pausas.

O uso de abafadores de som ou fones de ouvido também pode ser uma solução para reduzir o impacto de ruídos altos, especialmente no caso de crianças com TEA.

“O mais importante é respeitar os limites e entender que não há certo ou errado na forma de vivenciar o Carnaval", destaca Paula Chaves.

Máscaras e fantasias volumosas podem causar sustos

Personagens carnavalescos tradicionais, como Papangus, La Ursas e caboclos de lança, fazem parte da cultura popular, mas podem ser um desafio para neurodivergentes.

Máscaras, fantasias volumosas e interações imprevisíveis podem causar ansiedade.

As pessoas costumam interagir sem aviso, o que pode assustar pessoas sensíveis a estímulos repentinos.

Por isso, a identificação é essencial, como o uso do colar que identifica pessoas com TEA, que possui estampa de quebra-cabeça ou o colar com estampa de girassol, que identifica pessoas com deficiências invisíveis.

Como tornar a experiência mais confortável?

Galo da Madrugada homenageia pessoas com TEA

Neste ano, a alegoria do Galo da Madrugada trará uma referência direta ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), com a intenção, segundo a organização do bloco, de dar visibilidade para a população neurodivergente.

O pescoço do Galo terá um crachá de identificação de Pessoa com TEA, um símbolo que reforça a necessidade de reconhecimento e acolhimento.

"É o primeiro Galo que vai trazer um colar TEA, para a gente entender a importância de as pessoas cuidarem umas das outras na sociedade, deixando mais fácil a convivência coletiva", afirma multiartista Leopoldo Nóbrega, que assina a escultura mais uma vez, junto à designer e produtora Germana Xavier.

