Carnaval de Olinda: confira os pontos de atendimento de saúde no Sítio Histórico

O Carnaval 2025 em Olinda teve início oficial na noite desta quinta-feira (27) e, nos próximos dias, as famosas ladeiras do Sítio Histórico receberão milhões de foliões.

A operação de saúde tem como objetivo oferecer suporte rápido e eficiente para qualquer eventualidade, com unidades de pronto atendimento e serviços de urgência, além de iniciativas de conscientização e promoção da saúde.

Pontos de atendimento

Haverão 12 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) distribuídas em locais estratégicos do Sítio Histórico de Olinda para garantir rapidez no atendimento. As ambulâncias estarão posicionadas nas seguintes áreas:

Praça do Carmo: 2 unidades (em frente à Biblioteca Pública Municipal)



Guadalupe: 2 unidades (ao lado da Escola Maria da Glória Advíncula)



Sede da Prefeitura: 2 unidades

Unidades de atendimento

UPA Adaptada – Policlínica João de Barros Barreto



Serviço de Pronto Atendimento (SPA) – Peixinhos



UPA Municipal Professor Germano Coelho

Espaço de promoção da saúde

O Espaço de Promoção da Saúde estará disponível na Praça João Pessoa, ao lado dos Correios, das 11h às 17h. Os foliões poderão acessar:

Informações e orientações sobre saúde



Prevenção de ISTs e HIV



Distribuição de Preservativos

