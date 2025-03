Carnaval inclusivo: dicas para uma folia segura e acolhedora para crianças com autismo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Psicóloga orienta pais sobre como garantir que crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) possam curtir o Carnaval com conforto e segurança

O Carnaval é uma das festas mais vibrantes do Brasil, mas para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o excesso de estímulos sensoriais – como barulho, cores fortes e aglomerações – pode tornar a experiência desgastante.

Em 2025, o Galo da Madrugada, maior bloco de Carnaval do mundo, reforça a importância da inclusão com uma ala especial para pessoas com deficiência e o uso de um cordão de identificação para autismo.

A mensagem é clara: todos têm direito à folia. No entanto, para garantir que a festa seja segura e divertida para crianças com TEA, é preciso planejamento e atenção aos sinais de cada criança.

Preparação é a chave para uma folia tranquila

A psicóloga Patrícia Barros, da Clínica Grupo Acolher, especializada no atendimento a crianças com TEA em Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho, destaca que a preparação começa em casa.

De acordo com a profissional, é importante explicar com antecedência como será o evento, mostrar imagens e vídeos para reduzir a ansiedade e evitar quebras bruscas na rotina. A previsibilidade é essencial para que a criança se sinta segura e confortável.

Escolha do local e cuidados durante a festa

A escolha do espaço onde a folia acontecerá também é crucial. “A dica é procurar eventos que respeitem o ritmo das crianças, com menos barulho e multidões. Alguns blocos já oferecem horários e espaços adaptados para crianças com TEA, o que pode ser uma boa alternativa”, explica a especialista.

Além disso, é importante garantir que a fantasia seja confortável. “Opte por roupas leves e sem tecidos que possam irritar a pele. Se a criança não quiser usar fantasia, camisetas ou acessórios simples podem ser uma solução”, recomenda.

Para crianças com sensibilidade ao som, o uso de protetores auriculares pode ajudar a tornar o ambiente mais agradável. Levar alimentos que a criança já conhece e água também é fundamental para evitar imprevistos durante a festa.

“Os pais devem estar atentos a sinais de cansaço ou sobrecarga e oferecer pausas sempre que necessário”, reforça a psicóloga.

Plano B: diversão em casa

Para quem prefere evitar os grandes eventos, a folia pode acontecer em casa. Um baile personalizado com confetes, máscaras e músicas que a criança gosta pode ser uma ótima opção.

“O mais importante é que a criança se divirta de forma segura, respeitando seu próprio jeito de vivenciar a festa”, afirma Patrícia.