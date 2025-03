Galo da Madrugada: Recife celebra o Carnaval com inclusão no Sábado de Zé Pereira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Carnaval de Direitos, promovido pela Prefeitura do Recife por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, consiste em uma série de iniciativas em prol da inclusão social. Neste Sábado de Zé Pereira (1º), a festa de Momo contou com o Camarote da Acessibilidade do Galo da Madrugada, no Pátio do Carmo, voltado a pessoas com deficiência.

O Camarote da Acessibilidade do Galo recebeu mais de 300 pessoas. O espaço abriu logo às 8h, com a energia da Orquestra Primavera e um café da manhã reforçado, que foi oferecido em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc) Recife.

"Eu sempre gostei de Carnaval. Mas, quando eu era mais jovem, não tinha lugares assim acessíveis, então eu só via pela TV em casa. Agora eu estou vivendo o Carnaval mesmo, é tão bom. A estrutura aqui é ótima, segura e tem muita gente para nos ajudar. Essa é minha primeira vez no Galo da Madrugada", contou a servidora pública da Universidade Federal do Rio Grande do Norte Gerline Amorim, 35 anos, cadeirante e foliã.

A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, participou da festa no camarote. De acordo com ela, a iniciativa é importante para incluir quem tem mobilidade reduzida e também muitas mulheres. "Isto aqui é um exemplo. O Carnaval é uma festa para todo mundo, e é muito lindo a gente poder estar aqui e ver as pessoas com deficiência, crianças com deficiência também", disse.

"Eu observei muito a presença das mulheres, as mães que, no geral, são quem cuidam das crianças. Estamos vendo uma política de acessibilidade e também uma política do cuidado para essas mulheres, pois uma mãe de uma criança com deficiência também não consegue estar no Carnaval. Aqui é um lugar que acolhe e abraça", complementou.

Já o secretário de Direitos Humanos e Juventude, Marco Aurélio Filho, afirmou que o Carnaval de Direitos é um dos compromissos da gestão com a proteção social. "Estamos consolidando uma política pública da gestão do governo João Campos que está fazendo esta festa inclusiva. A ministra está aqui reforçando o Carnaval de Direitos e, como ela disse, é um exemplo para o Brasil", destacou.

A ministra chegou ao Recife, na sexta-feira (28). Acompanhada por Marco Aurélio Filho, Macaé visitou a Central de Direitos Humanos e Acessibilidade e toda a Central de Serviços do Carnaval, na Rua do Observatório, Bairro do Recife.

Além disso, ela participou do lançamento dos cardápios em braille, utilizados pelos 13 estabelecimentos do Polo Gastronômico, e conheceu a campanha Criança mais Segura: Respeito, Proteção e Afeto, que realiza a identificação de crianças nos polos da folia.

"É muito importante se pensar um Carnaval inclusivo, para todas as pessoas, considerando as infâncias, a população idosa e as pessoas com deficiência. Vi uma iniciativa muito legal e que precisa ser trabalhada nos Carnavais de todo o País: a identificação das crianças. É um mecanismo simples, mas que faz muita diferença para não termos crianças perdidas durante a festa", comentou a ministra.

A campanha Criança mais Segura: Respeito, Proteção e Afeto realiza identificação dos pequenos através da colocação de pulseira com informações sobre o nome e o número de telefone dos responsáveis, a fim de facilitar a localização em caso de perda.

A ação também estimula os responsáveis a adotar essa prática sempre que forem para locais de grande circulação de pessoas.

Esse processo de identificação de crianças é feito de forma itinerante pelas equipes e também ocorre na Central do Carnaval, na Rua do Observatório, até a terça-feira (4), das 16h a 0h.