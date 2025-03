Ressaca no Carnaval: o que fazer para evitar ou se recuperar rápido para aproveitar os dias de festa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No quadro de ressaca, organismo enfrenta série de reações adversas que resultam do consumo excessivo de álcool, o que afeta a saúde física e mental

A ressaca é uma experiência desagradável e frequente durante o Carnaval. Entender o que acontece com o corpo nesse estado é fundamental para uma recuperação eficaz.

Durante uma ressaca, o organismo enfrenta uma série de reações adversas que resultam de um consumo excessivo de álcool. Isso afetando tanto a saúde física quanto mental.

De acordo com a médica Agnnes Balieiro, atuante em medicina do esporte e nutrologia esportiva do Instituto Nutrindo Ideais, os sintomas da ressaca são causados pela desidratação, a toxicidade e a inflamação induzida pelo álcool.

Um estudo publicado na revista Alcohol Research & Health mostra que o álcool inibe a produção do hormônio antidiurético (ADH), o que leva a uma perda excessiva de líquidos e pode resultar em dor de cabeça, fadiga e boca seca.

Além disso, a ressaca também está associada a um desequilíbrio eletrolítico e à irritação do trato gastrointestinal.

O consumo de álcool provoca a liberação de substâncias inflamatórias, como citocinas, que podem contribuir para a sensação de mal-estar. A combinação desses fatores faz com que a ressaca seja uma experiência desagradável.

Como curar a ressaca?

Certos hábitos devem ser evitados no dia seguinte para não agravar os sintomas da ressaca. A cafeína, por exemplo, pode agravar a desidratação e aumentar a ansiedade.

Além disso, alimentos processados e gordurosos podem ser difíceis de digerir, e isso exacerba a irritação gastrointestinal. O ideal é optar por refeições leves, ricas em nutrientes e facilmente digeríveis, como frutas e vegetais.

A nutricionista Veridiana Sass, do Instituto Nutrindo Ideais, indica que alimentos ricos em frutose podem ajudar a metabolizar o álcool e repor as reservas de glicogênio. Isso ajudará eliminar o cansaço e repor as energias. É possível encontrar frutose em frutas como melancia, melão, uvas, manga, mamão e banana.

"O consumo de carboidratos complexos como mandioca, batata-doce e pão integral também ajudarão a repor o glicogênio. Alimentos ricos em magnésio, como castanhas de caju e amêndoas, podem auxiliar a melhorar as dores no corpo e a dor de cabeça", diz.

Também é necessário evitar alimentos que sobrecarregam ainda mais o fígado, como frituras, alimentos gordurosos e ultraprocessados.

Também não é indicado, além do café e bebidas com cafeína, o consumo de alimentos picantes. Eles podem piorar ainda mais os desconfortos gástricos.

Segundo Veridiana, a hidratação é muito importante para a recuperação dos sintomas da ressaca. A água de coco é uma grande aliada no combate da desidratação, pois é rica em eletrólitos como sódio, potássio e magnésio. Esses micronutrientes são importantíssimos para o equilíbrio hídrico.

Sucos de frutas, além de serem ricos em frutose, também auxiliam na reidratação. Entre as sugestões, estão suco de melão com hortelã ou de laranja com beterraba.

Como curar o enjoo e as náuseas da ressaca?

Durante a ressaca, é bastante comum sentir enjoos e náuseas. O gengibre e o boldo possuem propriedades que agem no controle desses sintomas. Por isso, o consumo de chás com essas especiarias também é indicado.

Como evitar a ressaca e não perder o Carnaval?

Algumas estratégias são importantes para não deixar a ressaca estragar os dias de folia. É importante se alimentar antes, durante e após os blocos, além de evitar beber com o estômago vazio.

Outra estratégia essencial é caprichar na hidratação antes, durante e após o consumo de bebidas alcoólicas. Aumentar a ingestão de água também irá contribuir para diminuir os efeitos nocivos do álcool no organismo.

Durante o consumo, recomenda-se intercalar o álcool com um copo de água ou diluir bebidas destiladas em gelo filtrado.

Como se preparar para garantir a energia durante os dias de Carnaval?

Veja abaixo o que recomenda a nutricionista Veridiana Sass:

Para o café da manhã

Se o bloco começar bem cedo, o café da manhã deve ser caprichado e equilibrado, com boas fontes de proteína como ovos mexidos ou cozidos, frango desfiado, queijo, iogurte natural ou pasta de grão de bico, fontes de carboidrato como pães, torradas, batata-doce cozida ou frutas e boas fontes de gordura como castanhas, coco ou abacate.

Para o almoço

No almoço, a sugestão é um prato com legumes, arroz ou macarrão e carnes brancas, como frango ou peixe. Os vegetarianos podem substituir a carne por salada de grão de bico ou de lentilhas. "Não esquecer de levar a garrafa de água. Se pelo caminho houver bebidas isotônicas ou água de coco, vale a pena fazer uma parada para se reidratar", orienta a nutricionista.

Durante os blocos

É preciso reforçar a importância de fazer lanches intermediários. Ficar muito tempo sem comer pode levar a um quadro de hipoglicemia (queda do nível de glicose na corrente sanguínea) e consequentemente fraqueza, fadiga, tremores e confusão mental.

Para facilitar, se possível, deve-se levar lanches prontos e evitar alimentos que podem estragar rápido em altas temperaturas, como sanduíches recheados com frango ou atum, ovos ou laticínios.

Opções práticas e que não estragam com facilidade são mix de castanhas, paçoca, frutas naturais ou frutas secas como bananada, uvas passas ou damasco, barras de cereais caseiras ou industrializadas, sachês de carbogel (suplemento comumente usado por corredores) ou sachês de proteína em pó como whey protein, proteína vegetal ou proteína de colágeno que podem ser misturados na sua garrafa de água.

Recuperação da ressaca

A médica Agnnes Balieiro comenta que a recuperação, após uma ressaca, pode ser potencializada através do uso de suplementos, como eletrólitos e vitaminas.

A ingestão de eletrólitos, como sódio, potássio e magnésio, pode ajudar a restaurar o equilíbrio perdido durante a desidratação.

Um estudo publicado no Journal of Clinical Medicine sugere que a suplementação com eletrólitos pode melhorar significativamente a recuperação, ajudar a aliviar a fadiga e a dor de cabeça.

Ainda é importante destacar que o consumo de álcool pode interferir na absorção de nutrientes essenciais. O etanol pode comprometer a integridade da mucosa intestinal, o que leva a uma absorção inadequada de vitaminas e minerais.

Para minimizar esse impacto, recomenda-se limitar o consumo de álcool e, quando consumido, ingerir alimentos ricos em nutrientes antes e durante a ingestão de bebidas alcoólicas.

A inclusão de alimentos ricos em antioxidantes, como frutas vermelhas e vegetais verde-escuros, pode ajudar a proteger as células do corpo dos danos causados pelo álcool.

"A compreensão dos efeitos da ressaca e a adoção de práticas adequadas de recuperação podem fazer toda a diferença na experiência de celebração. Com uma abordagem consciente e informada, é possível desfrutar de momentos festivos, além de manter a saúde e o bem-estar em primeiro plano", sublinha a médica.