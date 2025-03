SAMU atendeu 410 pessoas durante Galo da Madrugada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Metropolitano do Recife atendeu, durante o Galo da Madrugada, 410 foliões que precisaram de assistência. Desses, 368 foram socorridos em Postos Médicos Avançados e 24 precisaram ser encaminhados por motolância.

Para o Galo da Madrugada, o Samu mobilizou 212 profissionais e um esquema de cinco equipamentos fixos, que são os Postos Médicos Avançados, instalados na Praça Sérgio Loreto, na Avenida Dantas Barreto, no Pátio do Carmo, na Rua do Sol e na Praça do Diario.

Cada espaço contou com uma Unidade de Suporte Básico (USB), três médicos, três enfermeiros e cinco técnicos de enfermagem.

O Samu também disponibilizou 33 equipamentos móveis pelo percurso do Galo: uma Unidade de Suporte Avançado, seis USBs, uma Unidade de Suporte a Incidentes com Múltiplas Vítimas, 25 motolâncias e um helicóptero.

O maior número de atendimentos emergenciais foi no Pátio do Carmo, com 87 pessoas, das 7h às 19h. Foram 62 atendimentos clínicos, 17 traumas e 3 remoções.

Já na Rua do Sol, outro foco de folia, o total foi de 86 foliões atendidos: 47 clínicos, 20 traumas, uma remoção e uma obstrução.

Na Sérgio Loreto, foram 82 assistências à população, com 61 atendimentos clínicos, 12 traumas e 7 remoções.



Na Praça do Diario, o número total de atendimentos emergenciais foi 52 - 41 clínicos, 10 traumas e 1 obstrução -, enquanto na San Rafael foram 61 atendimentos - 48 clínicos, 12 traumas e um psiquiátrico.