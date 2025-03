Carnaval do Recife: exagero no álcool, desmaios pelo calor e quedas lideram as ocorrências do Samu Metropolitano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A informação foi repassada por Leonardo Gomes, Coordenador Geral do serviço na Região Metropolitana. No Galo da Madrugada, foram 410 ocorrências

O Carnaval do Recife segue reunindo multidões, mas segundo Leonardo Gomes, coordenador geral metropolitano do Samu Metropolitano, o volume de ocorrências está dentro do esperado.

Em entrevista à Rádio Jornal, o médico socorrista explicou que os principais chamados envolvem casos de exagero no consumo de álcool, pequenos traumas por quedas e agressões e problemas causados pelo calor intenso.

Principais atendimentos durante a folia

De acordo com Gomes, a embriaguez excessiva continua sendo uma das principais razões para os atendimentos, mas traumas, ou seja, pancadas, também estão no topo da lista.

"Pequenos traumas, pessoas que sofrem algumas quedas, contusões, no galo algumas pessoas também se meteram em agressão”, destacou.

Além disso, o calor intenso, que sempre é esperado pelos foliões, tem sido um fator preocupante. “As pessoas ainda esquecem de se hidratar ou não se alimentam, outras não tomam suas medicações de uso contínuo, então isso tem chegado de forma regular em nossas unidades”, acrescenta.

Durante o desfile do Galo da Marugada, no último sábado (1º), foram registradas 410 ocorrências, que segundo o médico responsável pelo serviço, foi maior do que o ano passado, mas dentro do esperado pelo serviço e apenas quatro remoções graves.

Até esta segunda-feira (03), o Samu não registrou óbitos durante os atendimentos do Carnaval. O balanço final das ocorrências será divulgado ao fim da festividade.

Estrutura do Samu no carnaval

A Secretaria de Saúde do Recife montou um esquema com mais de 2,5 mil profissionais, 46 ambulâncias e 25 motolâncias.

No Marco Zero, foram implantadas três novas Unidades de Suporte Básico (USB), além dos dois Postos Médicos Avançados já existentes.

