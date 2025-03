Samu atendeu 108 pessoas no Marco Zero na noite do domingo (2)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Até esta segunda (03), o excesso de álcool e calor intenso estão entre as principais causas dos atendimentos do Samu neste carnaval

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou 108 atendimentos no Marco Zero do Recife na noite deste domingo (2). A informação foi repassada pelo coordenador geral metropolitano do Samu, Leonardo Gomes, em entrevista à Rádio Jornal.

“Postos médicos avançados, as motolâncias e as ambulâncias do Samu exclusivamente dedicadas ao Marco Zero funcionam bem. Dá uma sensação de segurança, saúde pra quem tá lá brincando e caso precise ser atendido.”, destacou o médico.

Principais ocorrências

O consumo excessivo de álcool segue como o principal motivo dos atendimentos. Além disso, pequenos traumas, como quedas e contusões, também foram frequentes.

Até esta segunda-feira (3), o Samu não registrou óbitos durante os atendimentos no Carnaval do Recife. O balanço final das ocorrências será divulgado ao término da festividade.

No desfile do Galo da Madrugada, no sábado (1º), foram contabilizadas 410 ocorrências, um número maior que o do ano passado, mas dentro do esperado pelo serviço. Apenas quatro casos foram considerados graves e demandaram remoção para unidades hospitalares.

Estrutura

A Secretaria de Saúde do Recife mobilizou mais de 2,5 mil profissionais, além de um reforço de 46 ambulâncias e 25 motolâncias na cidade.

No Marco Zero, três novas Unidades de Suporte Básico (USB) foram implantadas, somando-se aos dois Postos Médicos Avançados já existentes.

O encerramento do expediente das unidades de saúde estão ocorrendo uma hora após o término das atrações do palco principal.

