Cuidados pós-Carnaval: como se recuperar da folia

Ressaca pode ser confundida com sintomas de dengue; médico dá dicas para reconhecer e tratar o cansaço pós-folia

A quarta-feira de cinzas marca o fim do Carnaval e o início de um período de recuperação após os exageros da folia. Além de cuidar da alimentação e da hidratação, é essencial ficar atento aos riscos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como a dengue.

A doença pode se tornar mais comum após o período de festas, especialmente em regiões com altas temperaturas e aglomerações.

Em Pernambuco, de acordo com o Boletim Epidemiológico de Arboviroses, divulgado no final de fevereiro pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), entre 24 de dezembro de 2024 e 15 de fevereiro de 2025, os casos prováveis de dengue quase dobrou em relação ao ano anterior.

Com o aumento de eventos ao ar livre e o calor intenso, é fundamental adotar medidas para prevenir a picada do mosquito, que se prolifera em locais com água parada.

Dengue pós-Carnaval: como se proteger

O médico Thiago Piccirillo, clínico geral da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, alerta para os riscos de exposição ao mosquito durante e após as festas.

"Durante o carnaval, muitas pessoas se expõem a ambientes com alta concentração de mosquitos, principalmente em áreas próximas a pontos de água. Para evitar a dengue, é essencial usar repelente, vestir roupas com mangas longas e, se possível, utilizar mosquiteiros. Além disso, é importante eliminar focos de água parada ao redor da casa, como em baldes, garrafas e pneus", explica.

A prevenção também inclui evitar o acúmulo de água em recipientes, como vasos de plantas, piscinas não tratadas e até mesmo pequenos objetos que possam reter líquidos.

Essas medidas simples podem reduzir significativamente o risco de contágio, especialmente após o Carnaval, quando muitos focos podem ter sido esquecidos durante os dias de festa.

Recuperação pós-folia

Após os exageros da folia, é importante cuidar do corpo para retomar a rotina com saúde e disposição. Pequenas mudanças de hábitos e atenção aos sinais do organismo podem fazer toda a diferença.

Comece o dia com uma alimentação leve e nutritiva, priorizando frutas, verduras e líquidos para ajudar na recuperação do organismo. Além disso, reserve um tempo para descansar e dormir bem, já que o sono é essencial para a recuperação física e mental.

Evite o consumo excessivo de álcool e alimentos gordurosos, que podem sobrecarregar o fígado e o sistema digestivo. Opte por refeições leves e hidratantes, como sopas, saladas e sucos naturais.

Se sentir cansaço excessivo ou sintomas como febre e dores no corpo, procure um médico, pois podem ser sinais de doenças como a dengue.