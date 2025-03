Homenagem e legado: neuropediatra Adélia Henriques-Souza recebe Prêmio Tacaruna Mulher 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A neuropediatra recifense Adélia Henriques-Souza, 58 anos, é uma das nove homenageadas na edição 2025 do Prêmio Tacaruna Mulher, iniciativa do Shopping Tacaruna que valoriza mulheres de destaque por suas trajetórias profissionais e contribuições relevantes à sociedade.

A premiação enaltece o talento, a dedicação e o impacto positivo das mulheres em categorias de atuação profissional. A cerimônia acontece no dia 13 de março (quinta-feira), às 19h30, no UCI Kinoplex Tacaruna, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. Haverá um coquetel na recepção do cinema, apenas para convidados.

Referência no tratamento de epilepsias fármaco-resistentes, Adélia expressa com emoção a alegria pelo reconhecimento. "Eu estou muito feliz e grata com este prêmio. É um sinal de que eu venho cumprindo o meu papel na coisa que mais amo fazer, que é ser médica cuidadora."

Todos os dias, às 6h, Adélia sai de casa com a missão de cuidar de pacientes no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) ou no Hospital da Restauração, com um sentimento que traduz a sua relação com a profissão e o amor pelo cuidado. "Trabalhar é o meu hobby. Vou ao hospital como quem vai a uma festa", brinca.

Para ela, a medicina é vocação, amor e dedicação. A neurologista infantil é coordenadora do Centro de Dietas Cetogênicas do Imip e tem também uma trajetória na gestão médica, com passagem em cargos como presidente da Liga Brasileira de Epilepsia (2014-2016) e coordenadora da Comissão Científica da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil (2018-2019).

Recifense, Adélia trilhou um caminho de excelência acadêmica. Formada em Medicina pela Universidade de Pernambuco (UPE), ela seguiu para São Paulo para realizar sua residência em Neurologia Infantil na Universidade de São Paulo (USP), pois não havia essa modalidade de ensino na área, em Pernambuco, na época. Foi uma experiência desafiadora, mas que abriu portas para o seu retorno e atuação na cidade natal. "Todos diziam que era difícil, mas eu passei. E voltei para trabalhar no Recife", relembra.

Para a médica, a verdadeira gratificação vem do impacto que gera na vida de seus pacientes e familiares. "Quando um paciente me diz 'a senhora mudou a história da minha família', isso já é um grande prêmio para mim", diz. Ela se emociona ao falar do carinho recebido diariamente: "Volto do Imip, todos os dias, me sentindo abraçada pelos pacientes. Eles sabem do que gosto e me presenteiam com bolacha Maragogi, graviola, minha laranja preferida...".

O reconhecimento no Prêmio Tacaruna Mulher é, para ela, um momento único. "Este prêmio é o ápice para mim", comemora.

Papel essencial no enfrentamento à síndrome congênita do zika

No dia 24 de outubro de 2015, Adélia foi uma das entrevistadas para reportagem publicada (leia clicando aqui), neste JC, em caráter inédito, sobre o início da investigação da mudança do padrão de ocorrência da microcefalia em Pernambuco, com destaque para a hipótese de infecção pelo zika vírus. Neste ano, as primeiras crianças que nasceram com a síndrome congênita do zika completam 10 anos.

Nesta entrevista, Adélia foi fundamental para alertar as autoridades sanitárias sobre uma situação que rapidamente se tornou uma emergência em saúde pública no Brasil. O surto do vírus zika, associado ao aumento de casos de microcefalia em recém-nascidos, levou à declaração de emergência em saúde pública em 2015. Esse estado de alerta perdurou até 2017, período em que medidas emergenciais foram adotadas para enfrentar a crise.

Sobre o Prêmio Tacaruna Mulher 2025

Desde o ano de 2001, o evento faz parte das comemorações do Mês da Mulher e reafirma o compromisso do Shopping Tacaruna em valorizar e dar visibilidade às conquistas femininas.

A cerimônia de premiação promove um momento de reconhecimento e celebração. A escolha das homenageadas é feita por um comitê composto por profissionais e especialistas das categorias representadas na premiação, que indica possíveis nomes. São analisados critérios como inovação, representatividade e influência social.

Após isso, é feita uma lista com os perfis das mulheres indicadas para a votação da comissão julgadora, composta por formadores de opinião e personalidades da sociedade pernambucana. Entre eles, estão jornalistas, publicitários, juristas, médicos, empresários e outros profissionais também das categorias do prêmio.

A premiação contempla nove categorias, incluindo Ação Social, Atividades Jurídicas, Comunicação, Cultura, Design, Arquitetura e Decoração, Educação, Medicina e Saúde, Moda, Política, Economia e Negócios.

Todas as agraciadas receberão o Troféu Feminilidade, idealizado pela artista plástica Margot Monteiro, uma das vencedoras do Prêmio Tacaruna Mulher, no ano de 2004.

Em 2025, o Prêmio Tacaruna Mulher 2024 celebra os seguintes nomes femininos, nas respectivas categorias: Adélia Souza (Medicina e Saúde), Alessandra Nilo (Ação Social), Ângela Belfort (Comunicação), Cathy Vasconcelos (Moda), Fabiana Pirro (Cultura), Fernanda Pessoa (Educação), Ingrid Zanella (Atividades Jurídicas), Isabella de Roldão (Política, Economia e Negócios) e Juliana Monteiro (Design, Arquitetura e Decoração).