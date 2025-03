Superlotação gera caos para quem busca medicamentos na Farmácia do Estado nesta segunda-feira (10)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com informações da repórter Suelen Brainer, da TV Jornal

A situação da Farmácia do Estado de Pernambuco, no bairro da Soledade, região central do Recife, está caótica na manhã desta segunda-feira (10), com superlotação, grandes filas e falta de informações para quem tenta pegar medicamentos.

Beneficiários do serviço, que disponibiliza medicamentos para a população, denunciam que não houve planejamento para a retomada das atividades no pós-carnaval, o que teria levado muita gente para o local nesta primeira segunda-feira útil após o feriadão.

No site da farmácia, há um informe avisando que os atendimentos dos pacientes que ocorreriam no período carnavalesco seriam antecipados para a última semana de fevereiro, devido ao ponto facultativo decretado pelo estado entre os dias 3 e 7 de março, que interrompeu os atendimentos por uma semana inteira.

Alguns beneficiários do serviço, que é de responsabilidade da Secretaria de Saúde, dizem que chegaram ao local às 6h e até o fim desta manhã não haviam sido atendidos. Outros passaram horas esperando o atendimento para somente depois descobrir que o medicamento estava em falta.

Há idosos, cadeirantes e pessoas de todo o estado esperando para ser atendidas. Uma das beneficiárias ouvidas pela reportagem é de Serra Talhada e aguarda para retirar um remédio para Lúpus, que custa cerca de 8 mil reais, o que ela não pode pagar.

A Secretaria de Saúde foi procurada pela reportagem, mas não respondeu até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

