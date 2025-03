Biópsia de congelação: saiba mais sobre o diagnóstico rápido e preciso no câncer de mama

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Mais de 73 mil novos casos de câncer de mama e 18 mil mortes decorrentes da doença devem ser registrados até 2025, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Os números alarmantes ressaltam a importância da prevenção e da detecção precoce do câncer mais incidente entre as mulheres - excluídos os tumores de pele não melanoma -, especialmente no mês da mulher.

Informação, exames de rotina e cuidados de saúde são essenciais para que as mulheres identifiquem os sinais e busquem tratamento rápido. Tecnologias, como a biópsia de congelação, têm auxiliado na precisão e agilidade do diagnóstico.

O que é biópsia de congelação?

A biópsia de congelação é um procedimento realizado pelo médico patologista que possibilita o diagnóstico imediato de tumores, durante a cirurgia, por meio do congelamento do tecido obtido do paciente.

“O congelamento através do equipamento criostato permite o corte da amostra para confecção rápida de lâminas de alta qualidade. A experiência e a qualificação do patologista são fundamentais nesse processo, pois o diagnóstico precisa ser rápido e preciso, uma vez que a conduta cirúrgica será determinada com base nele”, explica Dra. Paula Abreu e Lima, médica patologista do Hospital Jayme da Fonte e diretora técnica do Laboratório Adonis Carvalho.

A médica patologista Paula Abreu e Lima atua no Hospital Jayme da Fonte e no Laboratório Adonis Carvalho - JUNIOR SOUZA/JC IMAGEM

Especialista em Anatomia Patológica pelo American Board of Pathology e com residência em Anatomia Patológica no Brigham and Women’s Hospital, da Harvard Medical School, a patologista afirma que o exame fornece uma resposta imediata ao cirurgião. “Como a determinação da natureza da lesão, a extensão da doença, se o tumor foi completamente removido, ou se mais tecido precisa ser retirado para garantir a excisão total do tumor”, exemplifica.

De acordo com Dra. Paula, a amostra retirada é rapidamente transportada para a sala de congelação dentro do centro cirúrgico, onde é inserida num criostato e congelada a temperaturas negativas, permitindo o corte do tecido em finas camadas através do micrótomo contido dentro do equipamento.

Leia Também Câncer de mama: alerta contra fake news e riscos à saúde

“O tecido é posto em lâminas histológicas que são então coradas com Hematoxilina e Eosina para permitir a visualização das células e estruturas do tecido, que o patologista analisa através do microscópio. O diagnóstico deve ser transmitido ao cirurgião em no máximo 20 minutos, desde a retirada da amostra”, acrescenta.

As amostras serão posteriormente examinadas minuciosamente após o processamento histológico tradicional, com tecido fixado em formalina para confirmar ou revisar o diagnóstico, além de informar dados mais detalhados. Com essas informações, será mais fácil decidir o tratamento pós-cirúrgico, como quimioterapia ou radioterapia.

A quimioterapia é um dos principais tratamentos para o câncer - PEXELS

“O exame de congelação permite que a equipe cirúrgica obtenha resultados em tempo real, ajudando na decisão de continuar ou ajustar a cirurgia planejada, dispensando potenciais novas intervenções cirúrgicas. O procedimento já é estabelecido há muitas décadas e utilizado de rotina no tratamento cirúrgico do câncer de mama, ovário, útero, pulmão, dentre outros”, afirma a especialista.

Quando esse tipo de biópsia é indicada?

Dra. Paula afirma que a biópsia de congelação é indicada apenas quando ela impacta diretamente na decisão sobre a conduta cirúrgica. “Em uma cirurgia para remoção de um tumor no ovário, se a congelação diagnosticar um tumor maligno, a paciente passará por uma cirurgia mais ampla, com a remoção do útero, ovários e biópsias da cavidade abdominal para estadiamento. Mas, se o diagnóstico for benigno, a cirurgia se limitará à retirada do ovário afetado”, exemplifica.

Contudo, a médica patológica explica que, se o resultado histológico imediato não interferir na cirurgia a ser realizada, não há indicação de congelação e o tecido deverá ser examinado da maneira tradicional, após fixado. “Do mesmo modo, lesões muito pequenas são idealmente examinadas após a fixação, e não por congelamento, que pode esgotar o tecido durante a análise intra-operatória, dificultando o exame minucioso posterior.”

'O patologista não só define o diagnóstico inicial, mas também contribui para a escolha da melhor terapia e o monitoramento da doença', ressalta a especialista - JUNIOR SOUZA/JC IMAGEM

Dra. Paula ressalta que, apesar de ser mais frequentemente utilizada em casos de câncer, a biópsia de congelação também pode ser indicada para doenças inflamatórias, infecciosas e para determinar se o tecido retirado será suficiente para o diagnóstico - avaliar a adequabilidade da amostra.

Preparação e recuperação

Um dos receios de muitas pacientes é a preparação e a recuperação de exames. Segundo a Dra. Paula, para a biópsia de congelamento, não é necessário uma preparação especial, a não ser as orientações habituais do cirurgião e do anestesista. “Além do agendamento prévio com o patologista, que deve pedir as informações clínicas e exames de imagem prévios”, acrescenta.

Já a recuperação do paciente depende exclusivamente da cirurgia realizada. “A congelação permite antecipar o diagnóstico histológico, orientando o procedimento cirúrgico enquanto ele acontece. Normalmente, amostras são fixadas em formalina após a cirurgia e enviadas ao laboratório de patologia para análise, o que pode levar alguns dias. Se, nesse exame, for identificada a necessidade de retirar mais tecido para garantir a remoção completa do tumor, o paciente precisará passar por uma segunda cirurgia”, explica.

Diagnóstico de câncer de mama

Dra. Paula celebra o avanço significativo do diagnóstico de câncer de mama nos últimos anos. “Algumas inovações, já utilizadas de rotina, incluem mamografia digital e tomossíntese (mamografia 3D) para melhor detecção de tumores e exames genéticos como o Oncotype DX, que ajudam a determinar o risco de recidiva do câncer de mama e a necessidade de tratamentos adicionais”, destaca.

O câncer de mama também pode acometer homens, representando cerca de 1% dos casos - PEXELS

A especialista acredita que, num futuro próximo, a biópsia líquida fará parte da rotina no tratamento do câncer de mama. O exame utiliza amostras de sangue para identificar fragmentos de DNA tumoral, permitindo o monitoramento de resposta ao tratamento. Outra aposta da Dra. Paula é o uso da Inteligência artificial (IA) para analisar imagens radiológicas e histopatológicas, melhorando a precisão do diagnóstico.

Hospital Jayme da Fonte

Reconhecido por sua excelência e com atendimento a pacientes de diversos convênios, o Hospital Jayme da Fonte conta agora com os serviços do laboratório Adonis Carvalho, que realiza também exames histopatológicos (biópsias e peças cirúrgicas) e imuno-histoquímicos. Dispõe, ainda, de um centro de diagnóstico por imagem que realiza exames como ultrassom, tomografia e ressonância magnética - indicados para casos de investigação e acompanhamento decâncer de mama, câncer de ovário, entre outros.