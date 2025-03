5 exames essenciais para a saúde da mulher

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As mulheres são as que mais buscam atendimento médico no Brasil, segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). Em 2022, foram realizados cerca de 370 milhões de atendimentos femininos, contra 312 milhões de atendimentos masculinos.

No entanto, apesar de viverem mais, estudos indicam que as mulheres enfrentam uma qualidade de vida inferior, com maior prevalência de condições como depressão, ansiedade e dores crônicas. Por isso, a prevenção e o cuidado com a saúde são fundamentais.

A cardiologista Sueli Vieira Santos, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, destaca a importância de exames regulares para garantir o bem-estar físico e mental.

“As mulheres têm necessidades específicas de saúde devido a questões hormonais e a uma expectativa de vida maior. Isso aumenta a preocupação com a prevenção e a busca por cuidados médicos”, explica.

Confira cinco exames que toda mulher deve realizar regularmente

Papanicolau (citologia oncológica)

O Papanicolau é um exame simples e eficaz para detectar alterações no colo do útero, como infecções por HPV ou sinais de câncer cervical.

Recomendado anualmente a partir dos 25 anos, ele pode ter intervalos maiores após dois resultados normais consecutivos. “O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura e permite tratamentos menos invasivos”, afirma a especialista.

Mamografia

Indicada principalmente para mulheres acima de 40 anos, a mamografia utiliza raios X para identificar nódulos, calcificações ou outras alterações nas mamas.

Para quem tem histórico familiar de câncer de mama, a recomendação pode ser iniciar os exames antes dos 40. “A detecção precoce é crucial para o sucesso do tratamento”, reforça Sueli.

Ultrassonografia pélvica ou transvaginal

Esse exame avalia útero, ovários e trompas, ajudando a identificar cistos, miomas e outras condições que podem afetar a fertilidade e o bem-estar.

“Mulheres em idade fértil ou com sintomas como dores pélvicas e alterações menstruais devem conversar com seus médicos sobre a frequência ideal”, orienta a cardiologista.

Densitometria óssea

A densitometria óssea detecta osteoporose ou perda óssea significativa antes que ocorram fraturas.

“É especialmente indicada para mulheres acima de 50 anos ou na pós-menopausa, quando as alterações hormonais aumentam o risco de fragilidade óssea”, explica a médica.

Exame de sangue completo

O hemograma é uma ferramenta essencial para avaliar a saúde geral, identificando anemia, inflamações, alterações hormonais e metabólicas, como níveis de colesterol e glicose.

“Ele também pode ser um marcador para doenças crônicas e deve ser realizado regularmente em todas as idades”, finaliza Sueli.