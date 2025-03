Pernambuco publica licitações para construir quatro maternidades na Região Metropolitana, Agreste e Sertão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Governo de Pernambuco anunciou a publicação dos editais de licitação para a construção de quatro novas maternidades, que serão instaladas em Serra Talhada e Ouricuri, no Sertão; Garanhuns, no Agreste; e Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A iniciativa, que representa um investimento de aproximadamente R$ 240 milhões, ampliará a assistência em saúde materno-infantil no Estado, com a abertura de 550 novos leitos. As obras serão executadas pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab).

Ampliação da rede de saúde

As novas maternidades se somam ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, que está em fase final de construção e contará com 190 leitos.

A unidade, cujas obras foram retomadas em 2023 após anos paralisadas, recebeu um investimento adicional de R$ 70 milhões e deve ser entregue ainda no primeiro semestre deste ano.

Juntas, as cinco unidades vão oferecer 740 leitos, reforçando a estrutura de saúde em regiões estratégicas do estado.

A maternidade de Igarassu, com 150 leitos, atenderá municípios da RMR, como como Abreu e Lima e Itapissuma, e da Zona da Mata, como Nazaré da Mata. Já a unidade de Garanhuns, também com 150 leitos, beneficiará cidades do Agreste, incluindo Bom Conselho, Brejão e Lajedo.

No Sertão, as maternidades de Serra Talhada (150 leitos) e Ouricuri (100 leitos) atenderão municípios como Afogados da Ingazeira, Floresta, Araripina e Trindade.

Os recursos para as obras vêm de fontes estaduais e federais. Enquanto as maternidades de Igarassu e Serra Talhada serão financiadas com R$ 125 milhões do governo estadual, as unidades de Garanhuns e Ouricuri receberão R$ 116 milhões em investimentos conjuntos entre estado e União.

Impacto na saúde materno-infantil

A iniciativa faz parte do Plano de Governo de Pernambuco e visa ampliar o acesso a serviços de saúde de qualidade para mulheres e crianças. A secretária de Saúde, Zilda Cavalcanti, destacou a importância da regionalização dos serviços.

“A saúde materna está sendo estruturada com base em variáveis que garantem a localização estratégica de cada equipamento, beneficiando milhares de famílias”, afirmou.

O secretário de Projetos Estratégicos, Rodrigo Ribeiro, ressaltou o avanço na interiorização dos serviços de saúde.

“Essas obras representam um marco na descentralização da assistência em saúde, desafogando a estrutura da capital e levando atendimento de qualidade para outras regiões do estado”, disse.