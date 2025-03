Pernambuco recebe 64 novas ambulâncias do Samu nesta sexta (14)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com a entrega, o Estado passa a contar com 126 unidades móveis para atendimento de urgência. Frota faz parte de um pacote nacional de renovação

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Pernambuco será reforçado com 64 novas ambulâncias. Os veículos fazem parte de um investimento nacional para modernizar e expandir a frota do Samu em todo o País.

A entrega das ambulâncias será realizada nesta sexta-feira (14), em uma cerimônia em Sorocaba, São Paulo. No total, 789 novas unidades serão distribuídas para 21 estados brasileiros, com prioridade para regiões de maior vulnerabilidade social.

A iniciativa integra um pacote de investimentos no serviço, que segundo o Ministério da Saúde, deve somar R$ 770 milhões até 2026.

Renovação da frota

Com essa nova remessa, Pernambuco passa a contar com um total de 126 ambulâncias em operação. O objetivo é garantir mais eficiência e rapidez no atendimento de urgência, ampliando a cobertura do Samu no estado.

"Lula está investindo para garantir que o atendimento à população seja mais rápido, de melhor qualidade e consiga cobrir todo o Brasil e a sua população”, afirmou o senador Humberto Costa, presidente nacional do PT, que foi o criador do Serviço de Atendimento Móvel como ministro da Saúde de Lula no primeiro governo.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que é pernambucano, falou sobre a entrega nas redes sociais, em vídeo publicado em parceria com o atual ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

"Olha só que notícia boa, o presidente Lula entrega nessa sexta-feira, dia 14, 64 novas ambulâncias do Samu para Pernambuco. São agora 126 novas ambulâncias para fortalecer o Samu, reduzir o tempo de espera e salvar vidas em Pernambuco", diz Padilha.

Confira o vídeo:



Troca de ministros na Saúde

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva empossou, na segunda-feira (10), Alexandre Padilha como novo ministro da Saúde.

A troca faz parte da reforma ministerial que busca fortalecer a gestão petista para 2026. Padilha retorna ao cargo que ocupou entre 2011 e 2014, no governo Dilma Rousseff, e terá como foco impulsionar o programa Mais Acesso a Especialistas.

Ele substitui Nísia Trindade, que comandava a pasta desde 2023 e enfrentou críticas tanto de partidos do Centrão, interessados no ministério, quanto de membros do próprio governo. Apesar do respaldo de Lula, sua demissão foi anunciada em fevereiro.

