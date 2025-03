Escoliose: quando a cirurgia é necessária? Especialistas tiram dúvidas em videocast

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A coluna vertebral é o eixo central do corpo. É exigida em quase todos os movimentos e ainda funciona como um duto de feixes nervosos, ao ligar diversos órgãos e outras partes do corpo ao cérebro. Entre os principais problemas que a acometem, está a escoliose.

A condição, caracterizada pela coluna desviada para o lado, o que passa a apresentar uma deformidade, foi tema do videocast do JC Saúde e Bem-Estar, nesta quarta-feira (19). Participaram do debate a fisioterapeuta Fabíola Gomes e o médico ortopedista Marcelo Andrade, membro titular da Sociedade Brasileira da Coluna e cirurgião de coluna vertebral do Hospital Otávio de Freitas.

Durante o videocast, transmitido pelo JC Play no YouTube, eles falaram sobre sinais da escoliose, casos em que a cirurgia é necessária e o papel da fisioterapia no tratamento.

A pessoa com escoliose convive com o desnivelamento do tronco, mais perceptível nos ombros e cintura. Em casos de rotação da coluna, essa deformidade também é notada na irregularidade da caixa torácica. Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) revelam que a escoliose afeta de 2% a 4% da população mundial. No Brasil, estima-se que a doença afeta mais de 6 milhões de pessoas.

A escoliose é avaliada em graus e, nos estágios iniciais, ela é quase imperceptível. É muito importante que diagnóstico precoce da escoliose seja feito de modo simples, a fim de iniciar o acompanhamento adequado e minimizar a evolução.

O tratamento evoluiu muito ao longo das últimas décadas. A indicação da terapêutica depende da gravidade da deformidade da coluna e varia entre procedimentos não cirúrgicos (como o uso de analgésicos, coletes, exercícios físicos, observação e órtese) a tratamentos mais invasivos como cirurgia.

A intervenção cirúrgica é indicada em casos graves, no qual as curvas da coluna são progressivas e podem até comprometer órgãos como coração e pulmões, que ficam comprimidos.

Simpósio em abril

Também durante o videocast Saúde e Bem-Estar, a fisioterapeuta Fabíola Gomes e o ortopedista Marcelo Andrade apresentaram os destaques da programação do 3º Scoliosis Day: Simpósio Internacional de Abordagens Multidisciplinares em Deformidades da Coluna. Estão confirmados mais de 30 especialistas nacionais e internacionais.

O evento será realizado, nos dias 10 e 11 de abril, no Centro de Convenções Laura Areias, localizado no Real Hospital Português, no bairro de Paissandu, área central do Recife.