Advogados relatam golpes que estão sendo aplicados em clientes e fazem alerta

O número de casos de clientes de escritórios de advocacia que estão sendo vítimas de golpes continua crescendo em Pernambuco. Criminosos estão usando os nomes e as fotos de advogados para pedir dinheiro via Pix. Várias queixas foram registradas em delegacias, mas até agora nenhum suspeito foi preso.

Em comunicado recente, a Ordem dos Advogados do Brasil - seccional Pernambuco (OAB-PE) alertou para o golpe. A entidade destacou que os golpistas entram em contato com as vítimas e passam informações pessoais e processuais que deveriam ser sigilosas para dar mais credibilidade à abordagem, via WhatsApp.

"Depois, os criminosos informam que a vítima tem um valor alto a receber, mas que precisa fazer urgente um depósito para que esse valor seja liberado. É tudo mentira, um golpe."

O advogado Rômulo Saraiva já registrou dois boletins de ocorrência por causa do golpe que atingiu clientes dele. O mais recente caso foi em 31 de outubro deste ano.

"Estimo que mais de 70 clientes já tenham sido assediados. Tivemos cinco casos em que eles pagaram dinheiro via Pix acreditando que as mensagens haviam sido mesmo enviadas pelo nosso escritório. O prejuízo, somado, é de R$ 12 a 15 mil", avaliou.

Alvarás judiciais e dados da Receita Federal falsos estão senso usados pelos criminosos para convencer as vítimas com mais facilidade.

Saraiva identificou que uma das chaves Pix pertencia a uma pessoa do Ceará, por isso também registrou uma queixa naquele Estado.

"Alguns pontos precisam ser ditos para que as pessoas perceberam que se trata de um golpe. O primeiro é que os golpistas falam que se o cliente não pagar o valor das "custas processuais" naquele momento, ele só vai receber a quantia a que tem direito daqui a dez anos. Isso não existe. As custas precisam ser pagas no começo do processo, inclusive. A Justiça não condiciona o pagamento delas antes que algum valor seja liberado nos processos", explicou.

CLIENTE TEVE PREJUÍZO DE R$ 3,5 MIL

O advogado Fabiano Barbosa também identificou que clientes estavam recebendo abordagens semelhantes.

"Eles (criminosos) conseguiram os CPFs dos meus clientes e acessaram as ações. Depois enviaram mensagens dizendo que os processos sendo finalizados e que um crédito seria liberado, mas que os clientes precisavam pagar uma taxa", contou.

Um dos clientes de Fabiano acreditou no relato e fez uma transferência e R$ 3,5 mil. Um boletim de ocorrência foi registrado.

"Um outro cliente quase transferiu R$ 2 mil, mas antes passou no escritório para checar os detalhes e descobriu que se tratava de um golpe", disse o advogado.

Segundo ele, uma média de 15 a 20 clientes já receberam mensagens com pedidos de dinheiro.

Preocupados com as constantes abordagens criminosas, os advogados querem que a polícia identifique como estão ocorrendo os vazamentos de dados de processos e dos clientes.

"Esse golpe está fazendo vítimas todos os dias. Há muitos advogados na mesma situação", pontuou Rômulo Saraiva.

COBRANÇA POR RESPOSTA RÁPIDA



O presidente da OAB-PE, Fernando Ribeiro Lins, reforçou que há necessidade de uma resposta rápida da polícia para punir aqueles que estão praticando esse tipo de crime.

"Importante destacar a seriedade deste tipo de crime e o impacto negativo que ele tem na sociedade. Essas ações não são apenas ataques contra indivíduos, mas também contra a integridade do sistema jurídico e a confiança pública na advocacia. Condenamos veementemente essas práticas fraudulentas e instamos as autoridades a darem a devida atenção a esse problema crescente. É fundamental que haja uma resposta rápida e efetiva para identificar e punir os responsáveis", afirmou.

"Na OAB-PE, já temos alertado a advocacia quando aos cuidados que devem se cercar e estamos prontos para colaborar com as autoridades em todas as investigações e ações necessárias no sentido de proteger advogadas, advogados e seus clientes das consequências desses golpes", completou.

ORIENTAÇÕES AOS CLIENTES DE ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA:

– Desconfie de facilidades e valores de indenizações extremamente altos em que você precise antecipar alguma quantia;

– Não acredite em ligações ou mensagens via WhatsApp. Na dúvida, marque uma reunião presencial com seu advogado;

– Acesse seu processo no site oficial da justiça para acompanhar o andamento da ação judicial;

ORIENTAÇÕES AOS ADVOGADOS:

– Alerte seus clientes sobre essas possíveis fraudes. Ligue, envie e-mails e/ou mensagens dizendo que qualquer resposta sobre ação judicial somente será informada pelo próprio escritório;

– Os golpistas baixam os processos e conseguem informações até mesmo sigilosas. Mais de cem advogados já foram vítimas em Pernambuco;

– É um golpe realizado por meio de robôs;

– As vítimas geralmente são pessoas físicas e quase sempre os processos são trabalhistas e/ou previdenciários.