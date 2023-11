Assassinato, roubos em pousadas e facção dando ordens: o que acontece em Porto de Galinhas?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Morte de turista é mais um episódio da violência que não para de crescer no principal cartão-postal de Pernambuco

O assassinato de um turista, na manhã desse domingo (12), é mais um episódio da violência que não para de crescer na praia de Porto de Galinhas, Litoral Sul de Pernambuco.

A praia estava lotada no momento em que o turista cearense de 31 anos, cujo nome não foi revelado, foi atingido por seis tiros - sendo três nas costas e três no rosto. Houve correria e pânico.

Uma guia de turismo foi vítima de bala perdida e precisou ser levada para o Hospital da Restauração, no Recife, devido à gravidade. Ela passou por cirurgia e segue internada, sem previsão de alta.



Horas depois do crime, três suspeitos (dois de 24 anos e um de 28) foram presos em flagrante em uma pousada, onde estavam hospedados.

Suspeitos de homicídio em Porto de Galinhas foram presos - Welington Lima/JC Imagem

"A esposa da vítima informou ao efetivo policial que, tanto seu esposo, quanto os suspeitos, faziam parte de uma facção criminosa do Ceará e que seu esposo havia pedido desligamento da facção, sendo jurado de morte por isso", alegou, em nota, a Polícia Militar.

A arma de fogo foi encontrada horas depois debaixo de um carrinho de comércio, próximo ao local do crime.

CRIMINALIDADE CRESCEU NOS ÚLTIMOS ANOS

Apesar de a polícia se apressar em dizer que o crime foi um "acerto de contas", dando a entender que se trata de um caso isolado, é preciso esclarecer que a violência em Porto de Galinhas não é novidade. E nem o recente reforço da Guarda Municipal armada tem interrompido o avanço da criminalidade.



Em novembro de 2020, um policial militar de Alagoas, que passava férias com a família no principal cartão-postal de Pernambuco, foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte). Johnson Bulhões da Rosa Silva, de 27 anos, foi atingido com um tiro na cabeça e teve a arma de fogo levada numa área bastante movimentada.

Há anos a facção Trem Bala, instalada em Porto de Galinhas, dita regras aos moradores e comerciantes, impõe medo e segue praticando crimes, mesmo com a prisão dos principais líderes - o que demonstra a falta de segurança no sistema prisional pernambucano para impedir a comunicação entre os criminosos presos e soltos.

O grupo é especializado em tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo, tortura, homicídios e lavagem de dinheiro. Também teria ligação com as maiores facções do País.

Para a polícia, o grupo é bem organizado, com estrutura hierárquica e divisão de tarefas entre os membros: há "olheiros", vendedores de drogas, gerentes do tráfico, homicidas, "laranjas" que emprestam contas bancárias para a lavagem de dinheiro, chefias e líderes da organização.



É conhecido ainda pela forma violenta com que agem contra rivais - praticando torturas e enterrando corpos em cemitérios clandestinos.

A facção tem forte atuação nos municípios de Ipojuca (onde Porto de Galinhas está localizado), Cabo de Santo Agostinho, Sirinhaém, Itamaracá, Escada, Jaboatão dos Guararapes, entre outros.

A Trem Bala consegue movimentar milhões de reais todo mês. Somente em uma operação de repressão qualificada, a polícia apreendeu R$ 2 milhões com os capturados.

PERSEGUIÇÃO, MORTE DE MENINA E DIAS DE TERROR

Em 30 de março de 2022, a menina Heloysa Gabrielle, de 6 anos, morreu após ser atingida por um tiro durante uma perseguição policial na comunidade de Salinas, em Porto. O PM que teria sido autor do disparo responde a processo em liberdade.

Nos dias seguintes, houve protestos, com pneus queimados e carros de turistas sendo parados na entrada da praia, além do fechamento de comércio. Um cenário de guerra nunca antes visto na praia.

Em 31 de outubro deste ano, a Polícia Civil fez uma operação e prendeu 13 integrantes da Trem Bala. A investigação apontou que eles teriam ordenado o terror em Porto de Galinhas.

ONDA DE ROUBOS EM POUSADAS

Mais recentemente, pousadas de Porto de Galinhas foram alvos de roubos. Um dos estabelecimentos chegou a ser invadido pelo menos três vezes no espaço de um mês e meio.



A situação estava tão grave, em plena chegada do período de alta estação, que donos de pousadas convocaram uma reunião com a polícia para cobrar medidas de segurança.

No final de outubro, um suspeito foi preso. Segundo a polícia, ele já vinha sendo monitorado desde 2020, por causa da suspeita de que ele seria contador da Trem Bala. Ele também seria responsável pelo transporte de armas, drogas e munições.



O nome do suspeito foi encontrado em cadernetas de anotações do tráfico de drogas, o que leva a crer que ele também comercializava entorpecentes. Ele chegou a ser predo em 2018 pelo crime de tráfico, mas foi solto pouco mais de um ano depois.