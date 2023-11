Técnico em enfermagem é detido por importunação sexual em hospital da Polícia Militar de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um técnico em enfermagem foi detido suspeito de importunação sexual no Centro Médico Hospitalar da Polícia Militar de Pernambuco, localizado no bairro do Derby, na área central do Recife. O caso aconteceu nesse domingo (12).

O suspeito foi encaminhado para a Central de Plantões da Capital, no bairro de Campo Grande, após a vítima, uma técnica em enfermagem, denunciar o caso.

O homem faz parte de uma empresa que presta serviços à Polícia Militar.

"O funcionário foi afastado, preventivamente, das suas atividades no CMH, enquanto há uma apuração interna sobre o caso. O superior dele, responsável pelo contrato, já foi informado do ocorrido", afirmou, por meio de nota, a Polícia Militar.

Os nomes e idades dos envolvidos não foram informados.

Em nota, a Polícia Civil declarou que um inquérito foi instaurado para apurar os fatos. "As diligências foram iniciadas e seguirão até a completa elucidação", disse.



A Polícia Civil não informou se o suspeito foi autuado em flagrante ou se foi liberado após prestar depoimento.

O QUE É IMPORTUNAÇÃO SEXUAL?

Segundo o Código Penal Brasileiro, a importunação sexual ocorre quando se pratica qualquer ato de cunho sexual sem o consentimento da vítima.

A pena para o crime é de um a cinco anos de prisão, em caso de condenação.