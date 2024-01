Criminosos arrombam e furtam sede da Associação de Parkinson de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Notebooks, celular e até furadeira foram levados da entidade, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife. Investida aconteceu na madrugada do sábado (20)

A sede da Associação de Parkinson de Pernambuco (ASP-PE), localizada no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife, foi alvo de arrombamento na madrugada do último sábado (20). A Polícia Civil está investigando o caso.

Os criminosos quebraram vidros das janelas e ferros para entrar na entidade. "Reviraram tudo. Fizeram uma grande bagunça. Levaram uma furadeira, um celular e três notebooks usados", relatou um funcionário.

A Polícia Civil de Pernambuco informou, por meio de nota, que está investigando o caso de furto ao estabelecimento. "Foi instaurado inquérito policial para apurar todos os fatos e identificar a autoria do crime. O caso está sob o comando da Delegacia do Cordeiro", disse o texto.



Por causa do prejuízo, a associação pretende fazer uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro. A ideia é também reforçar as janelas com grades para evitar um novo caso de arrombamento.

COMO AJUDAR?

A Associação de Parkinson de Pernambuco, criada há 22 anos, ajuda a retardar o avanço da doença em pacientes que vivem na Região Metropolitana do Recife. Atualmente, há 130 associados, sendo 95 ativos.

São fornecidos serviços de fisioterapia, massagem, oficina da memória, fonoaudiologia, acupuntura, atendimento psicanalítico, entre outros. Cada paciente colabora com um valor de R$ 60 mensalmente.

Quem puder colaborar com a entidade, pode entrar em contato pelo número: (81) 3424.2710.

A associação também aceita doações. O número da chave do Pix é: 05.564.949/0001-38 (CNPJ).