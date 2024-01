Técnico de enfermagem é preso por alterar prescrições e desviar remédios do Hospital da Restauração

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um técnico de enfermagem foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (25), suspeito de alterar prescrições médicas e desviar medicamentos do Hospital da Restauração, na área central do Recife. Segundo as investigações, João Victor Nascimento da Silva, de 25 anos, usava o carimbo de um médico que não trabalha mais na unidade de saúde para ter acesso aos remédios.

A denúncia foi feita por profissionais de saúde do Hospital da Restauração que desconfiaram do técnico de enfermagem e acionaram a Polícia Militar. Consta no boletim de ocorrência que o homem assinava requisições do medicamento morfina, de 10 miligramas, além de adulterar prescrições incluindo o mesmo psicotrópico para conseguir retirá-lo no setor de farmácia do hospital.

DESCONFIANÇA

"Já desconfiados do aumento de requisições de morfina, os farmacêuticos do hospital foram alertados para que não fossem liberadas requisições do médico que não trabalhava lá. Muitas requisições de morfina 10mg constavam sempre (com) o mesmo carimbo e a assinatura do autuado", apontou depoimento de testemunhas.

Após o técnico em enfermagem ser detido, duas enfermeiras e uma farmacêutica prestaram depoimento na Central de Plantões da Capital. Elas disseram acreditar que as retiradas indevidas seriam para uso do próprio suspeito.

PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA



Durante a ouvida, ele negou o crime praticado, mas confessou que estava viciado em morfina por causa de uma cirurgia ortopédica.

O suspeito foi autuado em flagrante por falsidade ideológica e peculato e foi encaminhado para audiência de custódia.

Na tarde desta quinta, a assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça de Pernambuco informou, em nota, que João Victor teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Ele foi encaminhado Centro de Observação Criminológica e Triagem Prof. Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima.