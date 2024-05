Após repercussão, policial que deu tapa em mãe suspeita de espancar a filha se pronuncia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A policial militar Fabíola Aniely, filmada dando um tapa no rosto de uma mulher suspeita de espancar a filha de 11 anos, na última sexta-feira (26), em Vitória de Santo Antão, Mata Sul de Pernambuco, se posicionou sobre a agressão.

Em um vídeo publicado no Instagram e reproduzido por uma página de conteúdos do município, Fabíola afirma que errou ao fazer tal ato.

“Se for punida, eu vou cumprir. Eu vou cumprir porque estamos sujeitos à falha. Eu falhei, porém, atrás de uma farda, existem seres humanos. Enquanto o serviço de segurança pública for efetuado por pessoas e não for substituído por máquinas, robôs ou algo parecido, vai haver falhas, e, por trás de uma farda, existem pessoas, homem, mulher e mãe”, diz a PM no vídeo.

A policial também destacou na mídia que a sua principal preocupação é a saúde da criança.

“Hoje minha maior preocupação não é o engajamento, não é a quantidade de xingamento que eu estou recebendo, não é se eu vou ser punida ou não. A minha principal preocupação é a saúde da criança, como é que ela está, porque ela sofreu agressões físicas e principalmente psicológicas”, declarou.



Entenda o caso

A mãe da criança agredida tem 27 anos e foi presa em flagrante por lesão corporal por violência doméstica/familiar.

A suspeita foi ao Hospital João Murilo de Oliveira, na sexta-feira, com a filha, que tinha marcas de espancamento pelo corpo. Uma pessoa não identificada avisou a polícia sobre o estado da criança.

Ao chegar no local e perceber o estado da menina, a policial mandou a mulher soltar o braço da criança, deu um tapa no rosto dela e a prendeu em flagrante.

Em audiência de custódia, a mulher teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Ela está na Colônia Penal Feminina do Recife.

Apuração

Sobre a conduta da policial militar, a corporação informa que "o comandante do batalhão abriu uma investigação para apurar as circunstâncias da abordagem e tomar as providências necessárias".