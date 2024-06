Operadora Vivo passa a bloquear chips de celulares roubados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O programa Celular Seguro, criado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), deu um novo passo para fechar o cerco contra criminosos que roubam aparelhos para clonar dados das vítimas e aplicar golpes. Desta vez, a operadora Vivo passou a bloquear as linhas de telefones roubados.

"Com a integração da Vivo, corrigimos uma das principais falhas do programa Celular Seguro, que ainda não contava com a operadora por incompatibilidade dos sistemas utilizados. A partir de agora, teremos mais adesões e os usuários contarão com uma ferramenta mais completa, confiável e segura", afirmou o secretário-executivo do MJSP, Manoel Carlos de Almeida Neto.

O bloqueio vai inutilizar o chip de aparelhos de vítimas, evitando que criminosos os instalem em novos celulares com o objetivo de clonar o WhatsApp e redes sociais para aplicar golpes.



Entre a segunda e a quarta-feira, mais de 100 chips já foram bloqueados após alertas do Celular Seguro.

Além da Vivo, as operadoras Claro e Tim realizam o bloqueio das linhas a partir de alertas da ferramenta. Os aplicativos bancários instalados nos aparelhos também são bloqueados para preservar as informações das vítimas e evitar golpes.



O Celular Seguro já ultrapassou a marca de 2 milhões de cadastros de usuários. O acesso é feito por meio do gov.br. Os celulares podem ser registrados via site ou aplicativo, disponíveis na Play Store (Android) e na App Store (iOS). A ferramenta já recebeu quase dez mil alertas de usuários referentes a perda, roubo ou furto de aparelhos.

Cada pessoa cadastrada no Celular Seguro poderá indicar pessoas da sua confiança, que estarão autorizadas a efetuar os bloqueios, caso o titular tenha o celular roubado, furtado ou extraviado.

Também é possível que a própria vítima bloqueie o aparelho acessando o site por um computador.

RASTREAMENTO DOS CELULARES



Ao programa Celular Seguro foi incorporado um protocolo de rastreamento e recuperação de telefones móveis desenvolvido no Piauí. Quando uma nova linha é habilitada, as empresas de telefonia informam em qual local e aparelho a nova conta foi criada.

Caso haja um registro de furto ou roubo, o receptador é intimado, via WhatsApp, a comparecer a uma delegacia para esclarecer a situação. Caso não tenha a nota fiscal, o responsável terá que entregar o telefone às autoridades, que o encaminham para os verdadeiros donos.

De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, no primeiro trimestre de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado, o crime de roubo de celulares recuou 44% no Estado, enquanto o furto diminuiu 18%. Já o índice de recuperação de aparelhos aumentou 139%.