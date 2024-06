Acusado de matar turista em assalto em Boa Viagem senta no banco dos réus nesta segunda-feira (3)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Destino de Edva Alexandre da Silva, de 35 anos, que confessou ter dado uma facada no engenheiro carioca Talles do Couto Lemgruber Kropf poderá ser decidido na audiência de instrução e julgamento

O destino de Edva Alexandre da Silva, de 35 anos, acusado de matar o turista carioca Talles do Couto Lemgruber Kropf, 35, durante um assalto no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, poderá ser decidido nesta segunda-feira (3). A partir das 9h, no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, será realizada a audiência de instrução e julgamento do caso.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), o juiz Roberto Jordão de Vasconcelos, titular da 13ª Vara Criminal da Capital, vai presidir a audiência. Seis testemunhas de acusação devem ser ouvidas - de forma presencial ou por videoconferência (se alguma delas estiver fora do Estado). Nenhuma testemunha de defesa foi arrolada. Depois, haverá o interrogatório do réu, que continua preso preventivamente.

O TJPE explicou que, caso não haja requerimento de diligências pelas partes, o juiz poderá determinar que a acusação (Ministério Público) e defesa (representada pela Defensoria Pública) apresentem as alegações finais de forma oral, na própria audiência, ou posteriormente, na forma de memoriais (petição nos autos). O magistrado pode, inclusive, dar a sentença no mesmo dia - já que, no crime de latrocínio, não há júri popular.

Edva Alexandre da Silva está preso no Centro de Observação Criminológica e Triagem (Cotel), em Abreu e Lima. Segundo a Polícia Civil, o homem confessou o crime e disse ter dado uma facada porque o turista reagiu ao assalto, ocorrido na madrugada de 14 de fevereiro deste ano.

Familiares do turista carioca seguem na expectativa por justiça. Tatiane de Couto, irmã de Talles, soube dos detalhes da audiência pelo JC. Por conta da distância, já que vivem no interior do Rio de Janeiro, os parentes não estarão presentes no fórum. Mas ela disse que acompanhará o resultado da audiência pela imprensa local.

"Estamos ansiosos pelo julgamento. Que a justiça seja feita e que ele pague pelo crime bárbaro que levou a vida do meu irmão. Infelizmente nada trará a vida dele de volta", disse Tatiane.

O magistrado autorizou a presença da imprensa apenas no corredor do fórum.

COMO O CRIME OCORREU?

Câmera registrou momento em que turista cai no chão após ser atingido por uma facada em Boa Viagem - CORTESIA/CIRCUITO DE SEGURANÇA

Talles morava no Rio de Janeiro e estava no Recife para aproveitar os dias de Carnaval - como já fez em anos anteriores. Ele era engenheiro e trabalhava na Petrobras.

Depois de sair da festa Carvalheira na Ladeira, em Olinda, Talles seguiu para Boa Viagem, onde iria encontrar outros amigos. Na Avenida Domingos Ferreira, perto de um bar, ele sofreu a abordagem criminosa.



Talles foi atingido com uma facada na região do tórax. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira, mas não resistiu aos ferimentos.

No assalto, o acusado pelo latrocínio levou apenas o celular da vítima.

"Quando perguntei o que ele (acusado) tinha feito com o celular, ele confessou que vendeu R$ 200 e que teria comprado drogas com o dinheiro. Um crime bárbaro", afirmou o delegado Caio Morais, no dia em que o acusado foi preso, em 23 de fevereiro.

A identificação de Edva Alexandre da Silva foi possível graças às imagens das câmeras de segurança perto do local do crime.

ESTATÍSTICAS DE LATROCÍNIO

De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), 27 casos de latrocínio foram registrados pela polícia entre janeiro e abril deste ano. No mesmo período de 2023, foram 33 casos.

Neste ano, quatro crimes foram somados no Recife. Também houve casos nas cidades de Caetés, Aliança, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Caruaru, Catende, Escada, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, João Alfredo, Olinda, Paudalho, Petrolina, Surubim, Salgueiro, Santa Terezinha, São Bento do Una, Sertânia, Surubim, Taquaritinga do Norte e Vicência.