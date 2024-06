Motoristas são presos transportando quase 52 kg de haxixe em Boa Viagem, no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Três motoristas foram presos após serem flagrados transportando quase 52 quilos de haxixe no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, nesse sábado (1º). As prisões foram efetuadas após investigações conduzidas pelas polícias Federal e Civil para reprimir o tráfico de drogas no Estado. A droga apreendida é avaliada em quase R$ 2 milhões.

Segundo nota divulgada pela Polícia Federal, os investigadores receberam informações de que traficantes iriam fazer o transporte de uma grande quantidade de drogas num veículo Toyota Ethios. Equipes foram montadas nos principais acessos à capital para identificar o veículo.

Por volta das 12h, os policiais viram o veículo e o momento em que os ocupantes receberam cinco pacotes em uma transportadora localizada no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. O carro seguiu em direção a Boa Viagem, onde houve a abordagem policial. Um dos suspeitos tentou fugir, mas foi capturado.

Durante a revista, as caixas foram localizadas. Havia mais de 90 tabletes de haxixe, que, no total, pesavam quase 52 kg. Todo o material entorpecente foi apreendido, e vai passar por perícia. Dois carros e celulares dos suspeitos também foram recolhidos.

A polícia acredita que a droga veio de fora do Estado, por isso as investigações continuam para saber a origem dela.

O haxixe é produzido a partir da extração da resina da planta da maconha, é considerado mais potente e, geralmente, é consumido com uso de cachimbos ou vaporizadores. A Polícia Federal reforça que o uso pode causar efeitos como paranoia, ansiedade, ataques de pânico e alucinações.



AUTUAÇÃO

Os suspeitos não tiveram os nomes divulgados, em respeito à Lei de Abuso de Autoridade. O primeiro, de 33 anos, já havia sido preso por tráfico de drogas. O segundo, de 35, também responde a dois processos por tráfico. Já o terceiro, de 29, não possui antecedentes criminais.

O trio foi conduzido para a sede da Polícia federal no Recife, onde permaneceram em silêncio durante o interrogatório. Eles foram autuados por tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico e foram encaminhados para audiência de custódia. Em caso de condenação, as penas podem variar de três a 30 anos de prisão.