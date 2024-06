Homem mata madrasta e esfaqueia o pai em Olinda; ele está foragido

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A polícia faz buscas para encontrar um homem suspeito de matar a madrasta a facadas e também esfaquear o pai no bairro de Jardim Fragoso, em Olinda, no Grande Recife. O crime foi na madrugada desta sexta-feira (14). O suspeito, identificado como Marcos Vinícius Souza Valentim, de 28 anos, seria usuário de drogas e estaria praticando furtos em casa para manter o vício.

A violência aconteceu no apartamento de um conjunto residencial localizado na Avenida da Integração. Por volta de 0h30, vizinhos acordaram assustados com os gritos e barulho. Segundo a polícia, Marcos esfaqueou Josiete Monteiro da Silva, 64, que morreu no corredor do imóvel. Ao menos nove lesões foram encontradas no corpo dela.

Em seguida, o assassino atacou o pai, o corretor de imóveis Lutero Valentim, 74, atingido com uma facada no pescoço. Após o crime, o suspeito fugiu com o carro da família.

Lutero foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado em estado gravíssimo para o Hospital da Restauração, no Recife, onde segue internado.

Em entrevista à TV Jornal, um vizinho disse que estava com a TV ligada quando percebeu um barulho forte. "Como se tivessem quadrando tudo no apartamento. Pensei que fosse um surto, porque logo depois uma mulher começou a gritar pedindo socorro. Nós saímos, em direção ao apartamento, mas a grade estava fechada. A gente viu uma pessoa, que seria o assassino. Ele fugiu com o carro", contou o morador, sem se identificar.

"Quando entramos no apartamento, localizamos só o corpo da mulher. Depois vimos que o marido dela estava na casa da vizinha já, com os ferimentos. Ele ainda estava consciente, mas com corte muito profundo na garganta", completou.

FURTOS EM CASA

Testemunhas contaram à polícia que o suspeito teria furtado a televisão do pai, havia dois meses, para vender e trocar por drogas. O relato será alvo de apuração da polícia no andamento do inquérito, que será conduzido pela 9ª Delegacia de Homicídios.

Uma vizinha contou que a relação entre pai e filho era bastante conflituosa. "Era uma relação péssima. A mãe já não aguentava mais, por isso ele estava na casa do pai e da madrasta, mas era muito difícil. Estamos muito tristes. A gente chegou a falar com Josiete para ela sair de casa, mas ela não quis. Ela era uma pessoa muito boa, inocente, de coração puro", disse.

CARRO USADO PELO SUSPEITO FOI ENCONTRADO

Pouco antes das 11h, a polícia encontrou o carro usado pelo suspeito para fugir do bairro de Jardim Fragoso. O veículo estava estacionado numa rua na praia de Maria Farinha, em Paulista, a cerca de 16 quilômetros do local do crime.

O detalhe é que os quatro pneus foram encontrados furados. Policiais abriram o carro para tentar encontrar alguma pista que indique para onde o suspeito fugiu. Um celular foi apreendido e vai passar por perícia.