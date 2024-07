Governo anuncia queda de 6,7% em mortes violentas no mês de junho em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Apesar dos números do Estado, levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostra que Pernambuco está em terceiro lugar no País em MVIs

Em dados preliminares da Secretaria de Defesa Social (SDS), divulgados nesta sexta-feira (5), o governo de Pernambuco aponta que junho de 2024 registrou uma redução de 6,7% nos índices de Mortes Violentas Intencionais (MVI), tornando-se o mês de junho com a menor taxa da série histórica dos últimos 11 anos no Estado.

Os números são referentes ao comparativo de 1º a 30 de junho dos anos de 2013 a 2024, monitorados e acompanhados pelo programa Juntos pela Segurança. Quando se leva em consideração os meses de maio e junho de 2024, de acordo com o governo, há uma redução de 9,5% no número de MVIs dos últimos 20 anos.

"Chegamos aos 18 meses de gestão com resultados concretos para mostrar aos pernambucanos e pernambucanas nas mais diversas áreas, e na Segurança Pública não é diferente. Alcançar a menor taxa de MVI para junho dos últimos 11 anos e uma redução de cerca de 7% na comparação com o ano passado é fruto do nosso planejamento e trabalho através do Juntos pela Segurança, dos investimentos que temos feito para garantir melhores condições de trabalho aos homens e mulheres que compõem as Forças de Segurança de Pernambuco", declarou, em nota oficial, a governadora Raquel Lyra.

Em junho deste ano, foram somadas 250 Mortes Violentas Intencionais, que englobam homicídio, latrocínio, feminicídio, óbitos decorrentes de ações policiais e lesão corporal seguida de morte. Já em 2023, neste mesmo período, o Estado registrou 268 casos.

Os dados apurados pela Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística (GGACE) indicam, ainda, uma redução consecutiva nos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP). Do início do governo, em janeiro de 2023, a junho de 2024, houve 68.438 casos dessa natureza, o que significa redução de 9,7% se comparado aos 18 meses anteriores, quando foram registradas 75.808 queixas, de junho de 2021 a dezembro de 2022, ainda conforme o anúncio do governo.

Para o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, a redução é resultado de um trabalho constante e integrado que as polícias seguem realizando.

"Um melhor diagnóstico da realidade criminal de cada Área Integrada de Segurança e a consequente realização de planos de ações específicos, o trabalho preventivo, a atuação dos órgãos integrados, maior análise e atuação da nossa inteligência são alguns dos pontos que nos fazem alcançar a redução desses números proporcionado, claro, pelo forte investimento feito pelo Governo do Estado", ressaltou o secretário.

Chama no Zap! Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRAR NO CANAL DO WHATSAPP

CENÁRIO AINDA PREOCUPANTE

Apesar dos números do Estado, um levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostra que Pernambuco está em 3º lugar entre os estados do País com maior número de mortes violentas intencionais. A estatística é referente ao primeiro quadrimestre de 2024.

Com 1.328 vidas perdidas, Pernambuco só perde para a Bahia (2.178) e para o Rio de Janeiro (1.371). As mortes violentas intencionais englobam os homicídios dolosos, feminicídios, lesões corporais seguidas de morte, latrocínio e óbitos decorrentes de ações policiais.