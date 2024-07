PMs são presos suspeitos de integrar milícia que praticava homicídios e extorsão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Sete policiais militares presos são da ativa e um, reformado. Prisões foram realizadas na manhã desta sexta, no Grande Recife e no Sertão

Com informações da repórter Cínthia Ferreira, da TV Jornal

Sete policiais militares da ativa e um PM aposentado foram presos nesta sexta-feira (12), nas cidades de Abreu e Lima e Paulista, no Grande Recife, e Serra Talhada, no Sertão, suspeitos de integrarem uma milícia acusada de praticar extorsão, lesão corporal e homicídio.

As prisões foram realizadas em duas operações deflagradas pela Polícia Civil de Pernambuco na manhã de hoje. Os militares da ativa são soldados, cabos e sargentos.

Um dos alvos das operações também é acusado de peculato, que ocorre quando o servidor público se utiliza do cargo para conseguir beneficio próprio.

Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão, todos expedidos pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abreu e Lima.

Arma apreendida em operação da Polícia Civil - Divulgação/PCPE

As operações contaram com empenho de 100 agentes, que também apreenderam armas, munições e documentos. Todo o material e os presos foram levados para a sede do Grupo de Operações Especiais (GOE), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste da capital.

As investigações da operação Derrama, que apura a atuação da milícia, foram iniciadas em outubro de 2023. Já a operação Escudeiros II, que investiga a quadrilha envolvida com homicídio, teve início em janeiro de 2019. Segundo a PCPE, as ações e os alvos estão interligados.

Também participaram das operações a Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel), a Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social (SDS), a Polícia Científica e o Grupamento Tático Aéreo (GTA/SDS).

Mais detalhes sobre as operações e sobre as ações dos suspeitos serão reveladas pela Polícia Civil "em momento oportuno".