PM é preso após tentar matar ex-esposa em boate em Jaboatão dos Guararapes; VEJA VÍDEO

Um cabo da Polícia Militar de Pernambuco foi espancado por populares e preso em flagrante após tentar a matar a tiros a ex-esposa na boate Lounge Music, localizada no bairro de Piedade, Jaboatão Guararapes, no Grande Recife, na madrugada deste domingo (28).

Na noite deste domingo, a família confirmou que a vítima faleceu no Hospital da Restauração, no Recife, onde estava internada.

De acordo com as investigações, Lindinaldo Severino da Silva, de 39 anos, teria se apresentado na entrada da casa noturna como policial, não pagou ingresso e foi até o camarote open bar, onde estava a ex-mulher, de 34 anos. Lá, encontrou a vítima com duas amigas e um rapaz.

O casal estaria separado desde o ano passado, mas o cabo não aceitava o fim da relação, segundo relatos de pessoas próximas. Ao encontrar a ex-mulher, por volta das 3h, houve um desentendimento e ele efetuou os tiros. Ainda teria tentado atirar contra as amigas da vítima, mas a arma não funcionou.

Uma câmera de segurança filmou o momento em que os clientes percebem os tiros e começam a correr desesperados, durante a apresentação de MC Tocha. Nas imagens, a vítima aparece caída. Também foi registrado o momento em que um homem consegue tirar a arma do policial militar. Outras pessoas se aproximaram a começam a espancar o autor o crime.

A mulher foi atingida por tiros no tórax, barriga e na perna. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital e Policlínica Jaboatão Prazeres, em Cajueiro Seco. Depois transferida para o Hospital da Restauração.

Já o policial foi levado para fora da boate e continuou sendo agredido até a chegada de equipes do 6º Batalhão da Polícia Militar. Por causa dos ferimentos, ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife. Depois, também foi encaminhado para a Restauração, onde está sob custódia policial.

INVESTIGAÇÃO

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o cabo da PM foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. A pistola 380 dele foi apreendida e encaminhada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pela investigação.

Já a Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social (SDS) registrou a ocorrência e, após receber a documentação do flagrante, vai instaurar um processo disciplinar contra o militar.

A Polícia Militar não esclareceu se a arma de fogo era do próprio policial ou do batalhão onde ele está lotado.

CASA NORTUNA DIZ QUE ESTÁ COOPERANDO COM INVESTIGAÇÃO

A casa noturna Lounge Music se pronunciou sobre o caso por meio de nota oficial. No texto, declarou que "oi tudo uma fatalidade que poderia ter ocorrido em qualquer outro lugar".

"A Lounge está cooperando plenamente com a investigação policial para esclarecer todos os detalhes do incidente. Lembrando que a segurança dos nossos clientes e funcionários sempre foi e continuará sendo nossa prioridade", disse trecho da nota.

"A casa tem uma revista segura na portaria, quem frequenta a casa sabe do cuidado, mas com relação aos policiais, os mesmos podem transitar, segundo a legislação, portando a arma em todo e qualquer ambiente. Lamentamos profundamente o ocorrido e reafirmamos o nosso compromisso com um ambiente seguro para todos", pontuou outro trecho.