Sob revolta, corpo de mulher assassinada em boate por ex-marido PM é sepultado em Chã de Alegria

Com informações da TV Jornal

O corpo da técnica de enfermagem Maria do Carmo Oliveira, de 34 anos, morta pelo ex-marido, o cabo da Polícia Militar Lindinaldo Severino da Silva, 40, no domingo (28), em uma boate no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, foi velado e sepultado no município de Chã de Alegria, na Zona da Mata Norte do Estado. Dezenas de pessoas foram ao local prestar solidariedade aos parentes, nesta segunda-feira (29).

A comoção tomou conta de familiares e amigos, quando o caixão com o corpo da vítima deixou a residência onde ocorria o velório. Um cortejo se formou pelas ruas das cidade em direção ao cemitério. "Minha família foi destruída. Ela era um amor. Sempre fomos muito unidas. Eu não tinha contato com ele (ex-marido da vítima), mas ninguém imaginava que isso fosse acontecer. Tudo o que a nossa família quer é justiça", disse Maria José, irmã mais velha da vítima, em entrevista à TV Jornal.

Maria do Carmo viveu um relacionamento de 14 anos com o policial, com quem teve dois filhos. O casal tinha se separado e travava uma briga judicial.

"Eles brigavam por bens materiais, por causa do apartamento. Por ele, era para ela ter voltado para o interior, porque eles tinham uma casa aqui em Chã de Alegria. Mas ela dizia que não ia voltar porque era melhor em relação a trabalho para ela... E ele não aceitou. Ficava pedindo o apartamento que eles tinham quando eram casados. Até hoje isso está na justiça", contou Maria do Socorro, irmã da vítima.

O crime

Maria do Carmo estava no camarote da boate, acompanhada de amigos, quando foi surpreendida pelo ex-marido, que conseguiu entrar no estabelecimento armado por se apresentar como policial. Ele se dirigiu ao espaço onde a ex-mulher estava, tentou dançar com ela e acavbou atirando após a recusa.

De acordo com testemunhas, Lindinaldo ainda tentou atirar contra as amigas da vítima, mas a arma não funcionou. Ele foi espancado por populares até a chegada da Polícia Militar. Nesta segunda, ele seguia internado no Hospital da PM, sob custódia.