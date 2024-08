Dez pessoas ficam feridas em tiroteio durante partida de futebol na Zona Norte do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

*Com informações da TV Jornal

Um tiroteio no bairro de Dois Unidos, Zona Norte do Recife, deixou dez pessoas feridas, na noite da última quinta-feira (1º). O caso aconteceu por volta das 21h30 durante uma partida de futebol na quadra poliesportiva do bairro, na Avenida Hildebrando de Vasconcelos, onde a população estava reunida acompanhando o evento. Os presentes afirmaram que os disparos partiram da quadra de vôlei, que fica ao lado de onde o torneio estava sendo realizado, e que não havia policiamento no local.

Nove dos feridos foram levados para a UPA de Nova Descoberta e um para o Hospital da Restauração. Três das vítimas foram encaminhadas para o Hospital Otávio de Freitas. Dentre elas, uma adolescente de 17 anos que foi baleada no braço esquerdo. Em entrevista à TV Jornal, a mãe, que não quis se identificar, afirmou que a adolescente está sem o movimento do punho e de um dos dedos da mão esquerda.

A organização do evento emitiu um comunicado lamentando o ocorrido. “Nosso instituto sempre foi trazer esporte, cultura e lazer para a comunidade e gerar oportunidades para atletas locais”, diz o texto. A organização afirma ainda, que está à disposição dos órgãos competentes para prestar eventuais esclarecimentos.

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada para a ocorrência e que o evento de X1 (modalidade de futebol society) acontecia no local sem autorização do poder público. A PM afirmou, ainda, que as viaturas acionadas para o local fizeram o socorro das vítimas.

Já a Polícia Civil disse que a 5ª Delegacia de Homicídios foi acionada e registrou o caso e as investigações já foram iniciadas. Mais informações devem ser divulgadas após a conclusão do inquérito policial.

O ocorrido na última quinta-feira é mais um caso de insegurança em áreas de lazer na Região Metropolitana do Recife. Pelo menos 319 pessoas foram baleadas em praças, campos e quadras de futebol no Grande Recife nos últimos 6 anos, de acordo com o Instituto Fogo Cruzado. O levantamento indica que dentre os atingidos, 189 morreram e 130 ficaram feridas.