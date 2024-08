Polícia prende suspeito de mais de 20 furtos em agências bancárias do Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Homem de 43 anos, preso em flagrante no domingo (4), também é investigado por investidas nas agências dos Correios e da Caixa Econômica Federal

Um homem de 43 anos, investigado por furtos em mais de 20 agências bancárias do Grande Recife, foi preso em flagrante nesse domingo (4). O suspeito estava se preparando para furtar um estabelecimento no bairro do Espinheiro, na Zona Norte da capital pernambucana, quando foi surpreendido por policiais civis.

No momento da prisão, o homem estava com uma mochila contendo substâncias entorpecentes, um revólver calibre 32 e ferramentas que ele utilizava para arrebentar as travas das portas de acesso às agências bancárias.

A prisão foi efetuada pela Delegacia de Repressão aos Roubos e Furtos, que já vinham investigando a onda de furtos nas agências bancárias nos últimos meses. Segundo a polícia, o objetivo do suspeito, na maioria das vezes, era subtrair computadores.

Em depoimento, ele alegou que os equipamentos eram trocados por drogas, que eram consumidas por ele ou revendidas.

O suspeito também era procurado pela Polícia Federal, porque agências dos Correios e da Caixa Econômica Federal também foram furtadas recentemente.

Após ser autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, ele foi encaminhado para audiência de custódia.

A Polícia Civil também revelou que o suspeito possui antecedentes criminais, mas estava em regime aberto desde o dia 19 de março. Os crimes atribuídos a ele não foram informados.