Veja o vídeo do tiroteio que deixou três feridos em boate em Boa Viagem

Polícia Civil registrou o caso como tentativa de homicídio e lesão corporal e um inquérito policial foi aberto para investigar a motivação do crime

As informações são da repórter Dyandhra Monteiro, da TV Jornal

Três pessoas ficaram feridas, na madrugada do último sábado (17), após um homem efetuar disparos na boate Seu Visconde, localizada na Avenida Visconde de Jequitinhonha, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

Em vídeo registrado pelas câmeras de segurança da boate, é possível ver que dois homens iniciam uma discussão e os seguranças expulsam dois dos clientes do espaço. Em seguida, os dois retornam e um deles, armado, efetua disparos na pista de dança. O atirador fugiu do local.

O alvo era um policial militar de 41 anos, que foi baleado na perna e no tórax e encaminhado para o Hospital da Restauração. Além dele, uma mulher de 30 anos e um homem de 22 foram atingidos e socorridos.

A Polícia Civil registrou o caso como tentativa de homicídio e lesão corporal. Um inquérito policial foi aberto para investigar a motivação do crime.

Em nota, o estabelecimento lamentou o ocorrido, destacou não ser permitida a entrada de nenhum tipo de armamento na casa e se colocou à disposição das investigações.