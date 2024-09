Campanha ajuda a encontrar pessoas desaparecidas em Pernambuco; saiba como

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Somente nos primeiros sete meses deste ano, 1.694 casos foram somados no Estado. Desse total, 61% dos desaparecidos são do sexo masculino

Pernambuco é o segundo estado do Nordeste com maior número de desaparecidos. Entre janeiro e julho deste ano, 1.694 casos foram somados pela polícia, segundo estatísticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Uma campanha foi lançada, na segunda-feira (26), para ajudar nas buscas.

A Mobilização Nacional de Identificação e Busca de Pessoas Desaparecidas segue até o dia 30 de agosto. A iniciativa conta com três etapas, visando a coleta de amostras de DNA de familiares de desaparecidos; de impressões digitais de pessoas vivas com identidade desconhecida; e de impressões digitais de cadáveres não identificados.

Os materiais fornecidos nos quase 300 pontos de coleta espalhados pelo País (há dez em Pernambuco) vão fazer parte da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG).

Haverá o cruzamento de dados das amostras utilizando técnicas de identificação genética, possibilitando testar os vínculos genéticos para se alcançar a identificação.

As amostras genéticas, de pessoas vivas e falecidas, com identidade desconhecida analisadas pelos laboratórios da RIBPG são enviadas rotineiramente ao Banco Nacional de Perfis Genéticos. Após a análise são feitos os cruzamentos de dados em nível nacional com perfis coletados pelos 23 laboratórios de genética forense que compõem a rede.

Em julho, um relatório apontou que existem 19.450 perfis coletados entre as amostras relacionadas a casos de desaparecimento.

Em Pernambuco, o Instituto de Genética Forense Eduardo Campos é o órgão que atua na busca de pessoas desaparecidas, na identificação de restos mortais e na resolução de crimes, por meio da perícia de DNA.

"Foram 312 cadastros de familiares de desaparecidos e 1.690 perfis genéticos de restos mortais não Identificados incluídos na rede, até o momento", disse o gestor do instituto, o perito criminal Jeyzon Valeriano.



Segundo levantamento feito pelo Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, desde o início de 2024 foi registrado no Brasil mais de 45 mil pessoas desaparecidas.

Dos 1.694 desaparecidos em Pernambuco, 61% são do sexo masculino. Além disso, 1.060 pessoas têm idades superior a 18 anos.

A Bahia lidera no Nordeste em número de desaparecidos: 2.185 casos nos primeiros sete meses do ano.

COMO PROCURAR AJUDA?

Os familiares de pessoa desaparecida devem inicialmente registrar um boletim de ocorrência. No Recife, é possível buscar ajuda na Delegacia de Desaparecidos e Proteção à Pessoa, localizada no bairro do Cordeiro. Em outras cidades, basta procurar a delegacia mais próxima.

Pernambuco conta com 10 pontos de coleta de DNA. O familiar deve apresentar um documento de identificação e o número do boletim de ocorrência, ou a cópia do mesmo, para ter material coletado e encaminhado ao Instituto de Genética Forense Eduardo Campos.

A coleta é um procedimento simples e indolor, feita por meio de saliva. Também é possível levar objetos de uso único e pessoal do desaparecido.



Quaisquer dúvidas e esclarecimentos, estão disponíveis os seguintes contatos: 3183-5682 / 3183-5683 / 98494-3251 e e-mail: dna@sds.pe.gov.br.

PONTOS DE COLETA EM PERNAMBUCO:

RECIFE

Instituto de Genética Forense Eduardo Campos – IGFEC

Rua São Geraldo, 111 – LD, Santo Amaro

CARUARU

Unidade Regional de Polícia Científica Agreste Central – URPOCAC

Rodovia BR 232, Km 130, s/n, Indianópolis

GARANHUNS

Unidade Regional de Polícia Científica do Agreste Meridional – URPOCAM

Av. Ministro Marcos Freire, 490, Heliópolis

NAZARÉ DA MATA

Unidade Regional de Polícia Científica da Mata Norte – URPOCMN

Rua Leão Coroado, 333

PALMARES

Unidade Regional de Polícia Científica da Mata Sul – URPOCMS

Rua Projetada, s/n, São Sebastião

ARCOVERDE

Unidade Regional de Polícia Científica do Sertão do Moxotó – URPOCSM

Rua Sebastião de Souza Ferraz, 96, Bairro São Miguel -

E-mail: urpoc.arcoverde@policiacientifica.pe.gov.br / Contato: (87) 2159- 0322

SALGUEIRO

Unidade Regional de Polícia Científica Sertão Setentrional – URPOCS

Rua Joaquim Sampaio, 321, Bairro Nossa Senhora das Graças -

E-mail: urpoc.salgueiro@policiacientifica.pe.gov.br / Contato: (87) 3871-8596

AFOGADOS DA INGAZEIRA

Unidade Regional de Polícia Científica do Sertão do Pajeú – URPOCSP

Rua Valdivino José Praxedes, S/N -

E-mail: urpoc.afogados@policiacientifica.pe.gov.br / Contatos: (81) 994883601(IML) - (81) 994887565-(IC)

OURICURI

Unidade Regional de Polícia Científica do Sertão do Araripe – URPOCSA

Rua Luiz Gonzaga do Nascimento, 260, Bairro Renascença -

E-mail: urpoc.ouricuri@policiacientifica.pe.gov.br / Contato: (87) 9 9967-1903

PETROLINA

Unidade Regional de Polícia Científica do Sertão do São Francisco – URPOCSS

Av. Sete de Setembro, s/n, Jardim Maravilha -

E-mails: imlpetrolina@policiacientifica.pe.gov.br; urpoc.petrolina.diriml@policiacientifica.pe.gov.br / Contatos: (87) 3866- 6582/3866-6583