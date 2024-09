Polícia Civil cumpre 27 mandados contra quadrilha suspeita de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A operação nomeada de Laundry - "lavanderia" em inglês - foi deflagrada em Pernambuco e conta com apoio de policiais do Ceará e do Rio Grande do Norte

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou operação, nesta quarta-feira (28), 27 mandados contra uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Os mandados estão sendo cumpridos nos municípios de Paulista, Olinda, Abreu e Lima, localizados no Grande Recife, e em Gravatá, no Agreste, com o apoio de policiais do Ceará e do Rio Grande do Norte.

Operação Laundry

A investigação teve início em novembro de 2022. Todos os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulista, no Grande Recife.

Operação da Polícia Civil de Pernambuco contra lavagem de dinheiro - DIVULGAÇÃO / POLÍCIA CIVIL

Até agora a Polícia Civil confirmou a prisão de um homem, mas não revelou nome, idade, nem como ele agia na organização criminosa.

Grande quantidade de dinheiro

Uma quantidade de dinheiro foi encontrada pela polícia. O valor do montante foi de R$ 539 mil em espécie dentro de um cofre em uma casa no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

Participam da operação desta quarta 150 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco e pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro.

A ação é a 40ª Operação de repressão qualificada do ano.