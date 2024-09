Polícia já tem imagens de dupla que furtou apartamento de promotora de Justiça em Boa Viagem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Crime ocorreu num edifício de luxo localizado na Rua Setúbal, na tarde do domingo (25). Investigação está sendo realizada sob total sigilo

A Polícia Civil já tem pistas sobre os criminosos que arrombaram e furtaram o apartamento de uma promotora de Justiça no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O crime foi registrado na tarde do último domingo (25).

Câmeras de segurança registraram o momento em que a dupla entra tranquilamente no Edifício Rodin, localizado na Rua Setúbal. Os homens também foram filmados conversando no elevador.

A promotora, que atua na área criminal na capital pernambucana, não estava na residência no momento do crime. O nome da vítima, que não concedeu entrevista sobre o ocorrido, será preservado.

Há informações ainda extraoficiais de que pertences como joias e uma pasta com documentos teriam sido levados da residência.

O caso está sendo tratado com total sigilo. Tanto que a Polícia Civil só confirmou que houve o furto, mas não deu detalhes de como a ação ocorreu.



Promotora não estava no imóvel no momento em que houve o arrombamento e furto - REPRODUÇÃO

Na nota divulgada à imprensa, a corporação disse apenas que "um inquérito policial foi instaurado e maiores informações poderão ser repassadas após a elucidação dos fatos".

A investigação está sob a responsabilidade da Delegacia de Boa Viagem.

No dia do crime, peritos criminais estiveram no local para realizar perícias. Os laudos ainda serão entregues aos investigadores.

Também em nota oficial, a assessoria do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) se limitou a dizer que acompanha, junto à Polícia Civil, a apuração do furto.

OUTRO APARTAMENTO INVADIDO EM CASA FORTE

Apartamento no bairro de Casa Forte foi todo revirado pelos criminosos - REPRODUÇÃO

Não foi apenas o apartamento de luxo da promotora de Justiça que foi arrombado e furtado no domingo. Uma família que mora em Casa Forte, na Zona Norte, também foi surpreendida pelo mesmo crime.

A investida aconteceu em um edifício localizado na Rua Irmã Maria David. Um vídeo feito pelo morador (um empresário) mostra vários cômodos revirados, além de roupas e malas espalhadas.

"Eu quero urgente ação, urgente câmera para a gente ir atrás da polícia. Olha só como está nosso quarto... Arrombaram tudo, tudo, tudo. Os quartos dos meus filhos... Tudo invadido, mexeram em tudo", relata o proprietário, revoltado, no vídeo.

Segundo informações ainda extraoficiais, ao menos 16 relógios e outras joias teriam sido furtados.

Ainda não há detalhes de como foi a ação dos criminosos, nem quantos teriam participado.

Em nota, a Polícia Civil disse apenas que "um inquérito policial foi instaurado pela Delegacia de Casa Amarela e maiores informações poderão ser repassadas após a elucidação dos fatos".