Hospital particular investigado por compra de luvas desviadas da Secretaria de Saúde de Pernambuco

Um hospital particular do Recife foi alvo de busca e apreensão nesta quinta-feira (29). O endereço foi um dos 13 visitados pela Polícia Civil na operação que investiga o desvio de mais de 500 mil pares de luvas adquiridas pela Secretaria de Saúde de Pernambuco para serem usadas em hospitais de rede pública no tratamento de pacientes com a covid-19.

A investigação está sendo conduzida pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) desde 2022, quando a própria secretaria estadual solicitou uma apuração ao desconfiar da alta demanda de luvas que estavam sendo solicitadas para distribuição nos hospitais em um curto espaço de tempo. O prejuízo aos cofres público é avaliado na faixa de R$ 500 mil.

"Descobrimos que funcionários da secretaria forjavam pedidos feitos por hospitais públicos. Quando ocorria a autorização, o motorista ia na central de logística, pegava as luvas e levava para as residências dos investigados. Sociedades hospitalares privadas compravam essas luvas", disse o delegado Breno Maia, titular da 1ª Delegacia de Combate à Corrupção.

"Fizemos a primeira fase da operação Escamotagem em novembro de 2022. Na ocasião, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, inclusive na Secretaria Estadual de Saúde. Conseguimos chegar a pessoas que teriam repassado as luvas. Agora, nesta segunda fase, o objetivo é identificar quem adquiriu e se tinha envolvimento no esquema. O lucro que já tem a comprovação de que esse grupo criminoso teve é de cerca de R$ 370 mil", pontuou o delegado

O delegado não informou o nome do hospital particular onde um dos mandados de busca e apreensão foram cumpridos nessa nova fase da operação. Segundo ele, um galpão de produtos farmacêuticos e hospitalares também foi alvo, além de endereços residenciais de investigados.

EX-SERVIDORES DA SAÚDE ENTRE OS INVESTIGADOS

Operação apura desvio de mais de 500 mil pares de luvas da Secretaria de Saúde de Pernambuco - PCPE/DIVULGAÇÃO

Ao todo, 20 pessoas estão sob a mira da polícia. Seis delas são ex-servidores efetivos ou comissionados da Secretaria Estadual de Saúde que foram afastados das funções por ordem judicial ainda na primeira fase da operação. Os nomes não foram divulgados.

Desta vez, quebras de sigilo bancário e fiscal e bloqueios de bens também foram autorizados pela Justiça.

Durante o cumprimento dos mandados, um investigado também foi preso em flagrante com munições de vários calibres.

"Acompanhei alguns dos interrogatórios dos investigados hoje. Eles disseram que aceitavam comprar as luvas sem nota fiscal porque o preço na época estava exorbitante, devido à pandemia. Mas vamos investigar se eles sabiam ou não do desvio, o que pode resultar no indiciamento deles por peculato (desvio de dinheiro público)", explicou o delegado.

O grupo também é investigado por organização criminosa e lavagem de dinheiro. Até agora, nenhum suspeito foi indiciado.