Vídeo: Homem é preso por suspeita de ameaçar prefeita de cidade pernambucana com uma faca peixeira

Um homem foi preso em flagrante suspeito de ameaçar com uma faca peixeira a atual prefeita do município de Trindade, no Sertão de Pernambuco.

Helbinha Rodrigues (União Brasil), de 44 anos, é candidata à reeleição. O crime aconteceu no último domingo (1º), durante evento de campanha na cidade.

Em nota, a assessoria da prefeita afirmou que o homem estava embriagado e que tentou atacar a prefeita.

"Durante a agenda política da prefeita de Trindade, Helbinha Rodrigues, no bairro Divino Espírito Santo, um homem embriagado, portando uma arma branca (faca peixeira), ameaçou esfaquear qualquer pessoa que estava acompanhando a prefeita e até mesmo sua esposa ou qualquer um que o tentasse impedir", disse a nota.

Ainda de acordo com a assessoria de Helbinha, ele tentou tirar uma foto com a candidata. Nesse momento, a equipe da prefeita levou ela para um local seguro e solicitou apoio da Polícia Militar.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o homem foi levado para a Delegacia de Trindade.

Assista ao vídeo: